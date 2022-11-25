Недобитые объекты являются целью следующих атак: в ДТЭК рассказали, кто сливает данные россиянам
Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по энергосистеме Украины. Следующими их целями являются объекты, которые они еще не добили.
Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона. Напомним, что в Украине произошел блэкаут после последней атаки России.
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Кто сливает данные россиянам
По словам Сахарука, много информации было доступно в интернете еще до войны. Многие работали в украинской энергетике и учились в Украине, а работают сейчас в России. Поэтому найти кого-нибудь, кто знает, как работает энергосистема, несложно.
Единственное, я думаю, что используется информация с места происшествия, чтобы понять, какой вред был нанесен. Я думаю, работают люди на месте, смотрят, что произошло, возможно, фотографируют или просто устно докладывают, что случилось. Потому что недобитые объекты, извините за сленг, являются объектом следующих атак,
– заявил исполнительный директор ДТЭК.
Массированная ракетная атака Украины
- 23 ноября Россия массированно атаковала энергетическую систему Украины, выпустив около 70 ракет и дронов.
- В Киеве попали в инфраструктурный объект, в результате чего столица осталась без электроэнергии.
- Также в Киеве после обстрелов не было водоснабжения.
- Российские террористы атаковали Киевскую область, где попали в жилой дом. В результате обстрела погибли 6 человек.
- Также прилеты зафиксировали во Львовской области, после чего в области частично исчез свет.
- В результате российских атак без света также осталась и Молдова.
- Позже стало известно, что из-за ракетных ударов от украинской электросети отключились Ровненская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС.
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