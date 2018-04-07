Пасхальные открытки с поздравлениями для родных и близких

На Пасху 2018 принято приветствовать друг друга с этим праздником и желать добра своим родным, близким и друзьям. Если же вы не можете лично поздравить близких – мы собрали для вас подборку пасхальных открыток с поздравлениями, которые вы сможете передать.

Пасха в 2018 году – это самый важный праздник для христиан, который приходится на 8 апреля. К нему начинают готовиться заранее, соблюдая Великий пост, посещая церковь и контролируя свои мысли и поступки. В этот период стараются быть особенно добрыми, великодушными и снисходительными.

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Сделайте для близких приятный сюрприз и поздравьте их с этим светлым праздником. Пасха знаменует великое событие – воскресение Иисуса Христа. Поэтому на поздравительных открытках с Пасхой часто изображают пасхальную корзину с традиционными продуктами, храм и приветствие "Христос Воскрес".

Пасхальные открытки украинском языке с поздравлениями

Пасхальные открытки на украинском языке

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З Великоднем тебе

Я щиро привітаю!

Хай Бог тобі в житті

У всьому помагає!

Нехай дарує Ангел,

Любов тобі з небес!

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

***

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Пасхальные открытки на украинском языке

***

Хай лине увись передзвін великодній,

І кличе молитва душу в політ!

Хай зійдуть на землю щедроти Господні

І крила розгорне оновлений світ!

***

Пасхальные открытки на украинском языке

***

Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,

Шматочок сальця, запашная ковбаска

І писанок пару з корінчиком хрону,

Хай плине достаток до Вашого дому!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

***

Пасхальные открытки на украинском языке

***

Явилась милість нам Господня

І оживила світ, немов в раю;

В знаменне світле свято Великодня

Вітаю щиро кожну я сім’ю.

Бажаю щастя й злагоди в родині

Та благодаті Божої з небес

І хай по всій лунає Україні:

– Христос воскрес!

– Воістину воскрес!

***

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Пасхальные открытки на украинском языке

***

Радість з неба нам являє,

Паска красна десь вітає,

Радуйтеся щиро нині –

Бог дав щастя всій родині,

Бог дав радість нам з небес –

Христос воскрес!

Христос воскрес!

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Пасхальные открытки на украинском языке

***

Хай у душі панує свято,

Хай успіхів буде багато!

Хай завжди і у всім щастить.

І хай вас Бог благословить!

***

Пасхальные открытки на украинском языке

***

З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з Вами світла Божа лакса!

Христос Воскрес!

***

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Пасхальные открытки на украинском языке

***

Звістка радісна лунає!

Світ Ісуса величає

Великоднім дзвоном, співом,

Чистим серцем – повним віри,

Ясних, добрих сподівань!

Великодніх Вам світань!

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Пасхальные открытки на украинском языке

***

Горять свічки, зорять ікони.

Земля в молитві до небес.

"Христос Воскрес!" – лунають дзвони,

дзвенять: "Воістину Воскрес!"

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Пасхальные открытки на украинском языке

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Рік у рік Любов Господня

творить свято Великодня.

Маленькі янголи несуть дари з небес –

Христос воскрес! Воістину воскрес!

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Пасхальные открытки на украинском языке

***

Великодні дні настали –

Люди чисті серцем стали.

Радості, тепла, любові

Хай прибуде в вашім домі!

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Пасхальные открытки на украинском языке

***

З світлим святом Воскресіння!

З днем, коли Христос Воскрес!

Щастя, радості, везіння

Хай зішле Господь з небес!

***

Пасхальные открытки на украинском языке

Светлой Пасхи!