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Пасхальные открытки с поздравлениями для родных и близких

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Пасхальные открытки на украинском языке
Пасхальные открытки на украинском языке / 24 Канал

На Пасху 2018 принято приветствовать друг друга с этим праздником и желать добра своим родным, близким и друзьям. Если же вы не можете лично поздравить близких – мы собрали для вас подборку пасхальных открыток с поздравлениями, которые вы сможете передать.

Пасха в 2018 году – это самый важный праздник для христиан, который приходится на 8 апреля. К нему начинают готовиться заранее, соблюдая Великий пост, посещая церковь и контролируя свои мысли и поступки. В этот период стараются быть особенно добрыми, великодушными и снисходительными.

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Сделайте для близких приятный сюрприз и поздравьте их с этим светлым праздником. Пасха знаменует великое событие – воскресение Иисуса Христа. Поэтому на поздравительных открытках с Пасхой часто изображают пасхальную корзину с традиционными продуктами, храм и приветствие "Христос Воскрес".

Пасхальные открытки украинском языке с поздравлениями

Великодні листівки українською мовою з привітаннями Пасхальные открытки на украинском языке

***

З Великоднем тебе
Я щиро привітаю!
Хай Бог тобі в житті
У всьому помагає!
Нехай дарує Ангел,
Любов тобі з небес!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!

***

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Великодні листівки українською мовоюПасхальные открытки на украинском языке

***

Хай лине увись передзвін великодній,
І кличе молитва душу в політ!
Хай зійдуть на землю щедроти Господні
І крила розгорне оновлений світ!

***

Великодні листівки українською мовоюПасхальные открытки на украинском языке

***

Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,
Шматочок сальця, запашная ковбаска
І писанок пару з корінчиком хрону,
Хай плине достаток до Вашого дому!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!

***

Великодні листівки українською мовоюПасхальные открытки на украинском языке

***

Явилась милість нам Господня
І оживила світ, немов в раю;
В знаменне світле свято Великодня
Вітаю щиро кожну я сім’ю.
Бажаю щастя й злагоди в родині
Та благодаті Божої з небес
І хай по всій лунає Україні:
– Христос воскрес!
– Воістину воскрес!

***

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Великодні листівки українською мовоюПасхальные открытки на украинском языке

***

Радість з неба нам являє,
Паска красна десь вітає,
Радуйтеся щиро нині –
Бог дав щастя всій родині,
Бог дав радість нам з небес –
Христос воскрес!
Христос воскрес!

***

Великодні листівки українською мовоюПасхальные открытки на украинском языке

***

Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди і у всім щастить.
І хай вас Бог благословить!

***

Великодні листівки українською мовоюПасхальные открытки на украинском языке

***

З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з Вами світла Божа лакса!
Христос Воскрес!

***

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Великодні листівки українською мовоюПасхальные открытки на украинском языке

***

Звістка радісна лунає!
Світ Ісуса величає
Великоднім дзвоном, співом,
Чистим серцем – повним віри,
Ясних, добрих сподівань!
Великодніх Вам світань!

***

Великодні листівки українською мовоюПасхальные открытки на украинском языке

***

Горять свічки, зорять ікони.
Земля в молитві до небес.
"Христос Воскрес!" – лунають дзвони,
дзвенять: "Воістину Воскрес!"

***

Великодні листівки українською мовоюПасхальные открытки на украинском языке

***

Рік у рік Любов Господня
творить свято Великодня.
Маленькі янголи несуть дари з небес –
Христос воскрес! Воістину воскрес!

***

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Великодні листівки українською мовоюПасхальные открытки на украинском языке

***

Великодні дні настали –
Люди чисті серцем стали.
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в вашім домі!

***

Великодні листівки українською мовоюПасхальные открытки на украинском языке

***

З світлим святом Воскресіння!
З днем, коли Христос Воскрес!
Щастя, радості, везіння
Хай зішле Господь з небес!

***

Великодні листівки українською мовоюПасхальные открытки на украинском языке

Светлой Пасхи!

Теги: LifeStyle Новости Украины Пасха религия Новости культуры Традиции
Источник: 24 Канал
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