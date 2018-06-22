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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Откуда деньги у Гриценко на рекламу: политик дал объяснения

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Анатолий Гриценко
Анатолий Гриценко / 24 канал

Есть два источника финансирования. Первый – это государственный, но мы не получаем его. Есть период между избирательный и есть избирательный период, поэтому это две разные истории относительно финансирования.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал министр обороны Украины Анатолий Гриценко.

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"Возможно кого-то удивит, за все годы я был и председателем партии, и председателем кордрады, но я никогда не получал зарплаты", – отметил Гриценко.

По его словам, руководители областных и районных организаций, гражданских позиций не получали и не получают зарплаты. Это волонтерская основа. Подавляющее количество людей, кроме нескольких технических работников, которые работают ежедневно и им надо, не получают зарплаты, а наоборот прилагают своими взносами.

То есть, если мы решили 17 октября провести акцию совместно с другими, следовательно, вопрос подготовки флагов, палаток, какой-то символики или изготовления плаката – это ответственность, в этом случае, киевской ячейки. То есть Игорь Новосад, Виктория Насихина и другие, которые привлечены к этому, собирают средства и все это обеспечивают,
– рассказал Анатолий Гриценко.

Он сказал, что в такой нормальный межвыборный период, как содержание и развертывание областных центров, это не финансирование из Киева, а ответственность председателей этих ячеек.

"И, возможно, поэтому у нас нет такой конкуренции и очереди кто возглавит областной центр. Ведь это должен быть человек, который должен иметь свои собственные ресурсы и способен все организовать", – заявил нардеп.

Все свое финансирование у меня задекларировано. Я полковник запаса, поэтому у меня есть пенсия, которая декларируется официально. Работаю доцентом, не на полную ставку, но доцентом в Киево-Могилянской академии и получаю там зарплату, небольшую – 1000-1500 гривен. В этой ситуации я не являюсь "финансовым " мотором" нашей семьи. Гораздо больше получает моя жена Юлия Мостовая, которая является главным редактором "Зеркала недели",
– подчеркнул министр обороны Украины.

Гриценко добавил, что если они организуют работу в регионах, то задача регионального отделения совместно с Центральным штабом – купить билеты, организовать встречу, арендовать помещение и т. д.

То есть это расходы за которые отвечают члены партии, но я этим не злоупотребляю. Если это касается моих поездок, я нахожу средства,
– сказал политик.

Теги: Новости Украины Новости политики Анатолий Гриценко Новости Киева
Источник: 24 канал
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