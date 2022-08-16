Латинская Америка – terra incognita: с кем Украина должна подружиться против россии

российско-украинская война поставила перед украинской дипломатией сложную задачу: найти союзников в борьбе против россии. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

География новых возможностей

Образовалось внешнеполитическое "окно возможностей", благодаря которому можно выйти на новые внешнеполитические рубежи, оценив, какие государства разделяют общие с Украиной ценности и с кем можно дальше поддерживать/налаживать диалог.

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Война сделала очевидной важность политико-дипломатической поддержки других государств и в то же время выявила недостатки украинской дипломатии, в частности недостаточный уровень присутствия в некоторых регионах мира, в том числе и в Латинской Америке. В результате имеем недостаточный уровень политической поддержки или вообще некоторые страны действуют в пользу России.

Конечно, внешняя политика имеет архитектуру региональных приоритетов. Для Украины наиболее важно европейское и североамериканское направления. В то же время, как представляется, нельзя игнорировать или умалять важность других регионов мира. Критически важно понимать, что украинские политические и экономические интересы должны выходить за пределы Европы и Северной Америки. Следует позаботиться о развитии отношений с государствами других регионов мира, в частности Латинской Америки и Карибского бассейна, которые остаются terra incognita для Украины.

Латиноамериканский вектор в принципе никогда не рассматривался как перспективное направление внешней политики. Что является серьезным просчетом с учетом усилий Российской Федерации закрепить и расширить свое влияние в этой части мира. Конечно, Россия пока не имеет того авторитета среди латиноамериканских государств, как когда-то СССР. Собственно, среди местных политических элит и общества нет представления о том, как функционирует современное российское государство и российская экономика.

рф кое-где рассматривается как извиненный СССР. Однако Россия имеет важное информационное присутствие в испаноязычном медиапространстве благодаря таким ресурсам, как RT Español и Sputnik Mundo, которые распространяют непосредственно российскую трактовку мировых событий, включая и российско-украинскую войну.

Пропагандистская машина России продвигает российские нарративы, создавая негативный образ Украины и украинского политического руководства как исключительно проамериканского, не имеющего политической воли и подчиняющегося Вашингтону. Пропаганда негативного имиджа Украины успешна, учитывая отсутствие альтернативы – Украина не работает над позиционированием и не имеет контрстратегии в ответ на информационно-пропагандистскую кампанию России в Латинской Америке.

В отличие от России, Украина всегда проявляла опосредованный интерес к южноамериканскому континенту, который выражался стандартными декларациями вроде необходимости сохранения политической поддержки в противодействии российской агрессии, восстановления экспортного потенциала Украины, поиска новых и расширения рынков для сбыта уже существующих продукции, а также привлечения иностранных инвестиций, в том числе благодаря поддержке украинской диаспоры (примерно 1 миллион человек). Однако эти заявления не реализовывались должным образом.

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У Украины вообще нет региональной стратегии развития политических, экономических и культурных связей с латиноамериканскими государствами. Стратегия внешнеполитической деятельности Украины 2021 предлагает исключительно теоретические намерения относительно дальнейшего наращивания экспорта украинских товаров, в частности продукции сельского хозяйства, машиностроения, развития сотрудничества в металлургической, аэрокосмической, военно-технической и других сферах.

Указано о необходимости дальнейшего развития на уровне латиноамериканских интеграционных объединений, таких как Организация американских государств, Тихоокеанский альянс, Ассоциация карибских государств, Андское сообщество, Карибское сообщество, МЕРКОСУР.

Список друзей

Аргентина, Бразилия, Мексика определяются как приоритетные партнеры, поскольку являются региональными лидерами и государствами-членами G20. В то же время возникает вопрос перспективности будущего партнерства и надежности этих государств как партнеров. Чтобы понять это, следует проанализировать не только существующий уровень экономического сотрудничества, но и поведение политического руководства государств Латинской Америки и Карибского бассейна и реакцию на вторжение России в Украину.

Оценки войны со стороны латиноамериканских государств основываются на нескольких факторах: во-первых , война расценивается как война России и США, а не как война России и Украины. Во-вторых , война рассматривается через призму отношений той или иной латиноамериканской страны с США. Колумбия, например, имеющая статус "основного союзника вне НАТО" (полученный весной), открыто осуждает действия России. В то же время Куба, учитывая антагонистические отношения с Вашингтоном, поддерживает кремль. В-третьих , чем интенсивнее антиамериканские настроения (а они находятся во всех государствах, но в разных масштабах), тем больше поддержка России. Логика проста: если москва сражается с "гринго", империалистами, то надо поддерживать москву.

В-четвертых , тема войны активно используется во внутриполитической борьбе, предвыборной гонке (Колумбия, Уругвай, Бразилия). В-пятых , страны Латинской Америки придерживаются политического реализма и формируют позицию, исходя из анализа выгод и опасностей. В-шестых , сейчас активно используется идея "активного неприсоединения", заключающаяся в том, что латиноамериканские государства не должны ориентироваться только на один полюс силы. Наконец, размытый, неуверенный имидж Украины и восприятие в Латинской Америке Украины как второстепенного проамериканского государства, которое контролирует Вашингтон, что является следствием информационного отсутствия в латиноамериканском медиапространстве.

Бразилия, Аргентина и Мексика являются лагерем государств, укреплять политическое доверие с которыми будет трудно. В первую очередь, все три государства являются конкурентами за региональное лидерство с учетом развития экономики, размера территории, количества населения и т.д. Это приводит к интересу Буэнос-Айреса и Мехико к концепции полицентрического мироустройства с несколькими центрами влияния, продвигаемой БРИКС вместе с Бразилией (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика). То есть все три государства открыты к сотрудничеству с РФ, несмотря на внешнеполитическую традицию нейтралитета. Это усиливается антиамериканскими настроениями, распространенными не только среди политических элит, но и среди общества.

В то же время Бразилия, Аргентина и Мексика, как участницы G20 и государства, торговля Украины с которыми развивается успешно, справедливо наиболее интересны для Киева среди государств Латинской Америки и Карибского бассейна.

Колумбия: бывший президент Иван Дуке выразил однозначную поддержку Украине, однако, формулируя свою позицию по войне, Колумбия руководствуется, во-первых, близкими отношениями со Штатами (весной этого года Колумбия получила статус "основного союзника вне НАТО"). Новый колумбийский президент Густаво Петр, инаугурация которого состоялась 7 августа, настроен пересмотреть двусторонние отношения с США. Следовательно, Украина должна не упустить возможность и активизировать политический диалог с Боготой.

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Чили последовательно выступает в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркивая необходимость неукоснительного соблюдения норм и принципов международного права. Сантьяго - один из ближайших стратегических союзников США в Южной Америке. Поддержка Украины существует не только среди руководства государства, но и среди чилийского общества.

Уругвай присоединился к лагерю государств, осудивших российское вторжение в Украину и поддержавших "украинские" резолюции в ООН. Причиной тому является убеждение уругвайских политиков в важности мира, демократии, ценности переговорного процесса.

Уругвай является активным сторонником конституционной демократии, политического плюрализма и индивидуальных свобод. Его международные отношения исторически были основаны на принципах невмешательства, многосторонности, уважения национального суверенитета и использования верховенства закона для разрешения споров. В начале июля в социальных сетях вице-президента Уругвая Беатрис Аргимон появились сообщения о том, что она в составе делегации Межпарламентского союза направляется в Украину, чтобы попытаться содействовать переговорному процессу и мирному урегулированию конфликта.

Перу оказала однозначную политическую поддержку Украине, официально осудив действия России как нарушающие международное право, хотя и не ограничила двустороннее сотрудничество с РФ и не поддержала санкционную политику. Однако позиция Лимы позволяет строить политический украино-перуанский диалог, поэтому Перу можно отнести к категории государств-перспективных партнеров Украины в Латинской Америке.

Парагвай так же, как и Перу, осудил войну против Украины, но не поддержал санкции, ведь Россия является для Парагвая значимым торговым партнером (россия занимает четвертую позицию среди крупнейших экспортеров парагвайских товаров и импортирует примерно 40% парагвайского мяса – одной из основных экспортных). позиций Парагвая). Парагвай пока кажется менее перспективным политическим партнером для Украины, чем Чили, Перу и Уругвай, как и торговым, поскольку в прошлом году объем внешней торговли товарами с Парагваем немного превысил 1 миллион долларов.

Эквадор в лице президента Гильермо Лассо осудил решение России начать военные действия против Украины. Эквадор, как и Уругвай, традиционно выступает за многосторонние подходы к решению международных проблем. Государство является членом ООН, Движения неприсоединения, Организации Американских Государств. Однако Кито не спешит вводить какие-либо санкции против России: Эквадор – второй после Бразилии торговый партнер России в Латинской Америке, а Россия, со своей стороны, – четвертый крупнейший экспортер и крупнейший импортер эквадорских бананов. Эквадор так же, как и Парагвай, не представляется наиболее интересным направлением латиноамериканского вектора внешней политики Украины, однако следует и дальше поддерживать стабильный двусторонний диалог с точки зрения поддержки Украины со стороны эквадорского правительства.

Гватемала: президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи в июле прибыл в Украину и стал первым латиноамериканским лидером, совершившим такую поездку с начала полномасштабного вторжения России. Гватемала представляется интересным государством Центральной Америки для Украины, с которым развитие двустороннего сотрудничества будет происходить эффективно учитывая и его дружеские отношения с США – стратегическим партнером Украины в западном полушарии.

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Любимцы кремля

Никарагуа, Куба, Боливия и Венесуэла составляют своего рода пророссийский лагерь, поскольку откровенно поддерживают действия России в отношении Украины, считая, что такие "справедливы".

Куба заинтересована в сотрудничестве с Россией как государством-антагонистом США. Гавана считает основной причиной своих бед американский империализм, а коммунистическая идеология требует солидаризации с государством, имеющим схожее восприятие современных международных отношений. К тому же Россия полезна в военной и военно-технической сфере для модернизации кубинских вооруженных сил, оснащенных техникой и вооружением еще советского производства.

Никарагуа была вторым по своему значению после Кубы стратегическим партнером СССР Латинской Америки, поэтому получала значительную как финансовую, так и военно-техническую и политическую поддержку, и теперь режим Даниэля Ортега пытается подпитывать дружбу с руководителем кремля. В частности, Никарагуа признала "независимость" Южной Осетии и Абхазии, открыла "почетное консульство" Никарагуа в оккупированном Крыму. Президент Ортега в мае выразил поддержку действиям российского президента в "войне России против нацистов, правящих и убивающих в Украине после переворота 2014 года".

Венесуэла и Россия являются союзниками и стратегическими партнерами. Россия воспринимается сейчас в Латинской Америке как главная сила, благодаря которой режим Николаса Мадуро в Венесуэле держится на плаву. Стратегическое российско-венесуэльское партнерство касается в первую очередь двух сфер: поставки вооружения и военной техники и добывания/поставки нефти.

Венесуэла (персонально Мадуро) получает финансы и внешнюю поддержку, в обмен на то, что солидаризируется с РФ на международных площадках, например, в 2014 году Венесуэла проголосовала "против" резолюции по Крыму, поддержав таким образом оккупацию Крымского полуострова, а на голосовании по резолюции Генассамблеи ООН по Украине в марте этого года вообще отсутствовала. Хотя официально Каракас придерживается скорее нейтральной позиции, выступая за "диалог для разрешения кризиса между Россией и Украиной", риторика венесуэльского правительства остается антиамериканской, а венесуэльские СМИ освещают войну только через призму российской пропаганды.

Боливия выступает как безоговорочный союзник российской федерации в регионе Латинской Америки. Бывший президент Боливии Эво Моралес, которому Россия оказывала непосредственную поддержку, высказался в поддержку действий России и обвинил НАТО и США в разжигании конфликта. Хотя Сукре официально осудил вторжение России в Украину, заявил, что виновником войны является Запад, что логично для антиамерикански настроенной Боливии.

Следовательно, дальнейшее развитие политического диалога с этими государствами бесперспективно, как и торгово-экономическое сотрудничество. По крайней мере, до смены полудиктаторских режимов в этих государствах, кое-где спонсируемых российской федерацией. Целесообразнее было бы пересмотреть отношения и изменить фокус внимания на государства, партнерство с которыми оказывается многонадежным.

В первую очередь – это региональные лидеры: Бразилия, Аргентина и Мексика, которые обозначены в Стратегии внешнеполитической деятельности Украины как ключевые партнеры, хотя и построение дальнейшей коммуникации будет сложным.

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Домашнее задание для Украины

Развитие отношений с Бразилией и Аргентиной откроет Украине путь к сотрудничеству с МЕРКОСУР (постоянные страны-члены МЕРКОСУР: Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай), объединяющий 250 млн человек и более 75% совокупного ВВП южноамериканского континента. По размерам и экономическому потенциалу МЕРКОСУР является вторым после ЕС таможенным союзом и третьей после ЕС и НЕФТЬ зоной свободной торговли. Тот факт, что МЕРКОСУР отказал резиденту Зеленскому выступить с речью на нынешнем саммите объединения, является показательным примером неэффективной работы украинской внешней политики на латиноамериканском треке и отсутствием действенного лобби, требующего корректировки.

Большее внимание следует уделить менее влиятельным государствам, выражающим поддержку Украине на международных площадках: Чили, Перу, Колумбия и Уругвай.

Отдельным направлением работы украинской дипломатии должны быть интеграционные объединения, в частности, НЕФТЬ, Центральноамериканский общий рынок, Карибское сообщество, которые настолько интегрированы, что совместные предприятия в любой из государств той или иной группировки автоматически получили бы путь к беспошлинной торговле с другими странами. .

В целом Украине следует пересмотреть свою политику по Латинской Америке, разработав региональную стратегию. Вопреки имеющимся политическим сложностям, учитывая более тесные связи южноамериканских государств с РФ, Украина может ослабить эти связи путем активизации двух- и многостороннего сотрудничества.

В политической сфере Украина должна в дальнейшем работать над:

1) укреплением политического доверия и минимизацией возможных разногласий между Украиной и государствами Латинской Америки и Карибского бассейна во взглядах на основные международные проблемы, в частности через внедрение системы регулярных двух- и многосторонних политических консультаций;

2) активизацией парламентской дипломатии путем организации встреч групп по межпарламентскому сотрудничеству с соответствующими "группами дружбы" в законодательных органах государств региона.

В Верховной Раде Украины функционируют семь депутатских групп по межпарламентским связям с латиноамериканскими странами: Бразилия (17 депутатов), Куба (40 депутатов), Мексика (6 депутатов), Чили (15 депутатов), Аргентина (11 депутатов), Перу ( 9 депутатов), Гватемала (6 депутатов).

Очевидна существенная диспропорция количества участников, не соответствующая в полной мере уровню двустороннего политического и экономического сотрудничества. Следовательно, целесообразно пересмотреть состав групп, в частности, "группы дружбы" с Кубой и Мексикой. Кроме этого, необходимо реанимировать группы межпарламентских связей с Колумбией, Парагваем и Уругваем, которые функционировали при Верховной Раде в прошлом созыве.

3) создание системы специализированных государственных и общественных органов, деятельность которых должна способствовать дальнейшему развитию отношений с государствами региона и обеспечить более активное присутствие Украины в регионе, формированием системы подготовки дипломатических и научных кадров: создать Совет по развитию отношений со странами Латинской Америки и Карибского бассейна при офисе Президента Украины.

Оценить эффективность функционирования посольства на Кубе и рассмотреть перспективу переноса посольства в Доминиканскую Республику, которая является третьим по объему торговым партнером Украины в Латинской Америке (в 2021 году объем двусторонней торговли составил 368 миллионов долларов, при том что положительное сальдо для Украины составило 354 миллионы долларов) и оказывающая последовательную поддержку Украине на международных площадках, в частности в ООН.

Рассмотреть возможность открытия новых дипломатических и консульских учреждений (консульство в Гватемале, консульство в Коста-Рике, пятого торгового партнера Украины в регионе Латинской Америки), их кадровое и организационное обеспечение.

разработать на базе Института международных отношений при КНУ имени Тараса Шевченко Центра исследований стран Латинской Америки и Карибского бассейна; разработать на базе Дипломатической академии Украины специализированные программы подготовки дипломатических кадров для дальнейшей работы в регионе Латинской Америки.

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В торгово-экономической сфере основное внимание должно быть уделено:

1) росту отечественного экспортного потенциала через увеличение объемов взаимного товарооборота, расширению экономического присутствия в регионе, в частности, путем создания сети торгово-экономических миссий Украины в странах региона;

2) повышению заинтересованности латиноамериканских и карибских стран к налаживанию с Украиной экономических связей, стимулированию обмена визитами на высоком уровне, активному участию делегаций в международных конгрессах, выставках и ярмарках, проводимых в регионе.

В культурно-гуманитарной сфере:

1) наладить систему обменов студентами и преподавателями вузов;

2) расширить информационное присутствие Украины в медиапространстве Латинской Америки и Карибского бассейна, укрепить имидж государства как надежного и предполагаемого партнера, как нового внешнеполитического и экономического партнера, с которым латиноамериканские и карибские страны могут сотрудничать на более равноправных началах, чем с североамериканскими и западными в том числе и через деятельность Украинского института;

3) ввести безвизовый режим и увеличить туристический поток, распространять информацию о туристическом потенциале Украины;

4) создать фонд поддержки этнических украинцев и их объединений;

5) повышать осведомленность граждан латиноамериканских государств о вкладе этнических украинцев в социальное и экономическое развитие этих государств.

Таким образом, главное в стратегии Украины по отношению к странам Латинской Америки и Карибскому бассейну – переход от политики малозаметного присутствия к активной политике (экспансии). Дальнейшее развитие отношений между Украиной и Латинской Америкой зависит в основном от инициативности Украины.

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