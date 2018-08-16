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O.Torvald сыграют в Киеве прощальный концерт года

33 Читати новину українською
O.Torvald
O.Torvald

19 августа в Киеве в Зеленом театре популярная украинская рок-группа О.Torvald сыграет последний сольный концерт в 2018 году.

Во время выступления на фестивале Atlas Weekend-2018 фронтмен группы Женя Галич заявил со сцены, что коллектив идет на год в творческий отпуск. Но перед паузой музыканты еще порадуют публику в киевском Зеленом театре.

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"Никогда не поздно напомнить себе, что такое сольник O.Torvald!" – напоминает фанатам официальная страница группы в Facebook.

О.Torvald выступает на сцене уже 13 лет. За плечами долгий путь от клубных перформансов до сольников перед многотысячной аудиторией. На счету группы 7 альбомов, сотни концертов, туры по Украине и за ее пределами, участие в конкурсе "Евровидение" и даже рекорд Украины. Кроме того, О.Torvald записали несколько саундтреков к фильмам, снятых в Украине – "Опять сам" ( "Тени незабытых предков"), "Твой дух – твое оружие" ( "Правило боя"), главную песню к сериалу "Киев днем ​​и ночью".

В 2015 году рок-коллектив стал одной из самых популярных команд страны, музыканты приняли участие в более чем 20-ти фестивалях в Украине и Европе. В 2017-м группа победила в Национальном отборе песенного конкурса "Евровидение". В этом же году изменился состав группы, и мир увидел новый мини-альбом "Бисайди".

O.Torvald непрерывно развивается и совершенствуется, чем радует своих многочисленных фанатов, о которых Женя Галич говорит #НашіЛюдиВсюди. Весной 2018 года состоялась презентация клипа на песню "Фонари", посвященную фанатам группы. Клип транслировался на большом медиа-фасаде страны, что было зафиксировано представителями Национального реестра рекордов Украины. Практически сразу после презентации, группа отправилась в тур по Европе, где сыграла 10 успешных концертов в 10 городах.

Читайте также интервью с Женей Галичем:
Классической рок-музыки больше не существует (часть 1)

"Диванные патриоты" должны встать и пойти на концерты украинских музыкантов (часть 2)

Теги: LifeStyle Музыка Афиша Концерты Анонс O.Torvald
Источник: 24 Канал
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