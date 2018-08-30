Отправился на гастроли к "Гиви" и "Мотороле": реакция соцсетей на смерть Кобзона
На смерть Иосифа Кобзона – певца и депутата Госдумы России – мгновенно и бурно отреагировали пользователи социальных сетей. В то время, как российские СМИ пишут в соцсетях свои соболезнования, пользователи сети с критикой вспоминают артиста.
Отметим, что Иосиф Кобзон умер на 81 году жизни. Он активно и откровенно поддерживал аннексию Крыма и российскую агрессию на Донбассе. Немало лет Кобзон боролся с онкозаболеванием.
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"Однажды я был на его живом концерте: на границе с Афганистаном, стоя на грузовике, Кобзон пел для российских пограничников. На сцене он выкладывался на всю катушку, как, впрочем, и в Госдуме, где голосовал за самые жестокие и несправедливые законы", – прокомментировал смерть Кобзона российский журналист и ведущий радио "Эхо Москвы" Владимир Варфоломеев.
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При этом ряд пользователей на смерть Кобзона среагировал едкими и жесткими шутками.
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