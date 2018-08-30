Отправился на гастроли к "Гиви" и "Мотороле": реакция соцсетей на смерть Кобзона

На смерть Иосифа Кобзона – певца и депутата Госдумы России – мгновенно и бурно отреагировали пользователи социальных сетей. В то время, как российские СМИ пишут в соцсетях свои соболезнования, пользователи сети с критикой вспоминают артиста.

Отметим, что Иосиф Кобзон умер на 81 году жизни. Он активно и откровенно поддерживал аннексию Крыма и российскую агрессию на Донбассе. Немало лет Кобзон боролся с онкозаболеванием.

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"Однажды я был на его живом концерте: на границе с Афганистаном, стоя на грузовике, Кобзон пел для российских пограничников. На сцене он выкладывался на всю катушку, как, впрочем, и в Госдуме, где голосовал за самые жестокие и несправедливые законы", – прокомментировал смерть Кобзона российский журналист и ведущий радио "Эхо Москвы" Владимир Варфоломеев.

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новость о том что кобзон умер приводит в такой шок как бы ты его никогда не слушал и тебе в принципе нет никакого дела но блять КОБЗОН УМЕР — чернова (@nastchrnv) 30 августа 2018 г.

При этом ряд пользователей на смерть Кобзона среагировал едкими и жесткими шутками.

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Иосиф Кобзон отправился на встречу со своими соратниками по проекту «Новороссия» - к Гиви и Мотороле: pic.twitter.com/1CWAZerOdr — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 30 августа 2018 г.

Кобзон с небольшим опозданием решил поздравить Украину с Днём Независимости и отправился в ад. — Серый Кардинал (@slevo4kin) 30 августа 2018 г.

Не думай о секундах свысока

Наступит время, сам поймёшь, наверное.

Свистят щас шутки в Твиттерах

О сдохшем певце Йосифе. — Серый Кардинал (@slevo4kin) 30 августа 2018 г.

Украинцы несут к посольству России парики. — Серый Кардинал (@slevo4kin) 30 августа 2018 г.

Кобзон поет с мотороллой — МинПанд (@crimeapanda) 30 августа 2018 г.

Теперь не Кобон, а КобзOFF — МинПанд (@crimeapanda) 30 августа 2018 г.

Большое горе, когда сначала умирает мозг

и только потом через какое-то время тело.

Прощай, Иосиф Давыдович! Ты ушёл от нас!

Хорошо, что ты хотя бы успел проголосовать

напоследок за увеличение пенсионного возраста. — Тётя Роза (@Anakoyher) 30 августа 2018 г.

Угу, отпел своё. Но запомнят его не за музыку. pic.twitter.com/5iwMMWu1LQ — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 30 августа 2018 г.

Память об Иосифе Кобзоне могут увековечить в Москве pic.twitter.com/eD3lUl9n2y — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 30 августа 2018 г.

Кобзон помер!



Бывают в России всё таки хорошие новости.



Разноцветной пирамидки этому парику на том свете... pic.twitter.com/V2rDASSfd2 — Лютый Тасик (@Lutans_com) 30 августа 2018 г.

О покойном либо хорошо либо ничего кроме правды. Правда такова. что покойный был говно. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 30 августа 2018 г.

У политических украинцев и совестливой российской либеральной интеллигенции начинается излюбленный праздник - танцы на костях, матерные частушки и ритуальное обмазывание кровью. Умер Иосиф Кобзон. — Голос Мордора (@spacelordrock) 30 августа 2018 г.

Кобзон навсегда уехал на гастроли к Гиви, Мотороле и другим чертям. pic.twitter.com/ac10Bi8vdz — Роман Рябчук (@ryabtchuk_roman) 30 августа 2018 г.

кобзон умер, но его парик будет жить вечно pic.twitter.com/EpfGs6SlwW — Вінничанин (@Pano360Ukraine) 9 ноября 2016 г.

гитлера в аду новый виа развлекать будет. Солист кобзон, бык вокал моторола с гиви — zog i lumturisë(23+) (@laperuz) 28 июля 2018 г.

А вот интересно, когда Кобзон, Гиви, Моторола, доктор Лиза и хор Александрова пирамидку собирать сядут, кто первым соберет? pic.twitter.com/iGGqkNUsNM — Vitauskas (@Vitauskas_A) 28 июля 2018 г.