В НАТО поставили точку относительно отправки войск в Украину

Последние месяцы мировое сообщество обсуждало вероятность отправки войск Североатлантического альянса в Украину. Сейчас же в НАТО объяснили свое окончательное решение.

Североатлантический альянс не будет отправлять свои войска на территорию нашего государства. Однако страны-члены НАТО обязались обучать Вооруженные Силы Украины. Об этом рассказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

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Почему НАТО не хочет отправлять свои войска

НАТО с самого начала заявило, что поддерживает Украину. Мы действительно оказали большую поддержку Украине. Мы в НАТО договорились, что будем осуществлять подготовку украинских военных,

– заявил Йенс Столтенберг.

Однако, по словам Генсека НАТО, Североатлантический альянс не является стороной "конфликта", чтобы вмешиваться таким образом. Поэтому, как объяснил Столтенберг, это отвергает возможность отправки западных войск в Украину.

"НАТО всегда подчеркивает, что мы не являемся стороной конфликта. Поэтому мы не посылаем наши войска в Украину", – подчеркнул он.

Как начались разговоры об отправке западных войск в Украину