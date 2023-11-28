У них есть целая авторская линейка, – политтехнолог о возможностях россиян производить яд

Жена главы ГУР Марианна Буданова попала в больницу из-за отравления тяжелыми металлами. Вероятно, яд попал в организм женщины через пищу. Она завершает лечение в одном из киевских медицинских учреждений, куда попала после длительного ухудшения состояния здоровья.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что тяжелые металлы оказались в пище Марианны Будановой не случайно. Он напомнил, что Кирилл Буданов пережил около десятка покушений на свою жизнь.

Важно Пострадали еще несколько сотрудников ГУР: СМИ рассказали, чем отравили жену Буданова

Разрабатывают еще с советских времен

В марте 2023 года в России была отравлена также тяжелыми металлами – солями калия – оппозиционный политик Эльвира Вихарева.

Российские спецслужбы, кроме радиоактивных веществ, в частности полония, которым отравили Александра Литвиненко, экс-сотрудника ФСБ, довольно часто используют тяжелые металлы. Они имеют целую линейку авторских боевых ядовитых веществ. Например, "Новичок", который применяли против экс-работника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери,

– напомнил политтехнолог.

Направление разработки ядов развивалось еще при Советском Союзе. В те времена КГБ совершил убийства болгарских политиков уколами зонтиками, когда яд с помощью специальной капсулы попадал в организм жертвы.

Также существуют так называемые "инфаркт-яды". Именно "инфаркт-травой" гельземиум отравили российского бизнесмена Александра Перепеличного, имевшего компромат на российские власти.

Еще один препарат, который может привести к фатальным последствиям – фентанил (опиоидный анальгетик – 24 Канал). Его изготовление в Китае обсуждалось именно во время встречи Джозефа Байдена и Си Цзиньпина. По договоренности Пекин должен взять под контроль производство и распространение этого вещества. Обычно фентанил применяют как наркотик, но он действует и как ядовитое вещество.

Политтехнолог объяснил, какой арсенал ядов имеется у российских спецслужб: смотрите видео

Не дождутся

Случай с Марианной Будановой свидетельствует о том, что россияне не оставляют попытки покушения на военное и военно-политическое руководство Украины.

"Достаточно много было покушений на жизнь Владимира Зеленского, Валерия Залужного, Василия Малюка, Кирилла Буданова. Однако хочется сказать: не дождетесь", – отметил Борис Тизенгаузен.

Что известно об отравлении Марианны Будановой

Жена руководителя ГУР попала в больницу после того, как произошло ухудшение состояния ее здоровья. Как выяснилось, женщину отравили тяжелыми металлами, которые, вероятно, попали в ее организм через пищу. Эти вещества не применяются в быту и военном деле.

В ГУР подтвердили информацию об отравлении Марианны Будановой и сообщили, что она завершает курс лечения. Сейчас состояние ее здоровья удовлетворительное. Женщина продолжит находиться под наблюдением медиков.

Также источники в ГУР сообщили, что сейчас проводится расследование по вероятной попытке убийства Будановой.

В то же время сам Кирилл Буданов неоднократно переживал покушения на свою жизнь. Начиная с 2014 года, его по меньшей мере 10 раз пытались убить. Буданову даже удалось пережить авиационно-ракетный удар.