Отстают в своих решениях, – Денисенко предположил, для чего россияне обстреляли ракетами Украину
Вчера, 3 мая, российские оккупанты нанесли массовые ракетные удары по территории всей Украины. Вероятно, у захватчиков есть определенная стратегия, однако она, к счастью, очень запоздалая.
Об этом в эфире 24 канала заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он отметил, что сейчас враг продолжает делать тоже самое, чем занимался в течение последних недель.
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Принимают неактуальные решения
Он подчеркнул, что сначала российские захватчики целенаправленно били по нашим нефтебазам, считая, что благодаря этому остановят украинскую армию, даже посевную. Словом, парализуют жизнь Украины.
Им это не удалось, поэтому теперь оккупанты взялись за железную дорогу. В этом случае, могу сказать лишь одно – очень хорошо, что они отстают в своих решениях на много недель,
– подчеркнул Денисенко.
"Паралича" не произошло
По словам Денисенко, сейчас оккупанты пытаются поразить нашу логистику и парализовать Укрзализныцю. Однако никакого паралича инфраструктуры так и не произошло.
"Так, есть задержки на некоторых направлениях, однако сейчас все оперативно восстанавливают. В то же время быстро строят маршруты, поэтому Укрзализныця продолжает работать", – подытожил Денисенко.
Денисенко предположил, для чего россияне обстреляли ракетами Украину: смотрите видео
Массовые ракетные удары по Украине 3 мая: коротко
- Вчера, 3 мая, почти по всей территории Украины начали раздаваться сирены воздушной тревоги. Уже около 20:00 стали появляться сообщения о взрывах в разных городах страны. Отмечается, что их слышали в Виннице, Львове, Киеве, а также в Днепропетровской, Закарпатской и Кировоградской областях.
- В Укрзализныце заявили, что значительная часть ракетных ударов пришлась на их инфраструктуру. Поэтому там предупредили о задержке движения поездов.
- Вчера россияне впервые нанесли ракетный удар на Закарпатье. Там снаряд попал в одну из подстанций возле вокзала в Воловце Мукачевского района. Отмечается, что ракета повредила газопровод, поэтому без голубого топлива осталось более полусотни домов.
- Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что ракетные удары нанесли российские бомбардировщики Ту-95 или Ту-160 из Каспийского региона. Ракеты повредили ряд инфраструктурных объектов в Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областях. В то же время российские захватчики нанесли ракетные удары по Одесской и Донецкой областям из другой техники.
- По их информации, противовоздушная оборона в течение 3 мая сбила 8 крылатых ракет противника. Кроме того, есть данные по поражению 7 российских беспилотников и авиационной ракеты.