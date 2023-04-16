Отставка после войны: Резников рассказал, что будет делать

Министр обороны Украины ответил на вопрос, думал ли уйти в отставку. Алексей Резников сказал, что это его мечта после Победы.

Также министр напомнил, что его жена плакала, когда его назначили на должность. Следует вспомнить, что на фоне скандала с закупкой продуктов в Минобороны ходили слухи об отставке министра. Однако он тогда поблагодарил за критику и заверил, что делают выводы.

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Что сказал Резников об отставке после войны

Алексей Резников в интервью ответил на вопрос, думал уходить в отставку.

Ах, это моя мечта! И уж тем более моей жены. Она плакала, когда меня назначили министром, этим я вам все сказал. Мы ждем дня победы, потому что он позволит мне подписать заявление об увольнении и вернуться к частной жизни,

– заявил министр обороны.

Глава министерства добавил, что этот этап его жизни "очень, очень тяжел".

Жена министра – 36-летняя украинская телеведущая и психология Юлия Зорий. Пара поженилась летом 2020 года. 56-летний Алексей Резников был вице-премьер-министр Украины и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Они женились в пункте пропуска Каланчак , что на административном пределе с оккупированным Крымом.

Также в разговоре министр отметил, что Владимир Зеленский дважды предлагал ему должность министра обороны. Впервые во время разговора в конце августа 2021 года Алексей Резников "вежливо отказался от предложения".

Я больше видел себя в столкновениях с юридическими проблемами, возможно в открытии новых юридических фронтов с Россией в международных судах. Или в сотрудничестве с генеральным прокурором и министерствами иностранных дел и юстиции. Я думал, что убедил его, но через месяц он вызвал меня к себе в кабинет и, как только я вошел, сказал: "Хорошо, министр обороны",

– вспомнил глава Минобороны.

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