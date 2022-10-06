Путин планирует уволить Шойгу и обвинить в провале: как до этого дошло

В Кремле могут планировать смену военного руководства и переименование так называемой "спецоперации" в Украине. Под ударом может оказаться министр обороны России Сергей Шойгу.

Изменения могут спровоцировать трансформации не только в военном командовании, но и в политическом. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.

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Переименование "спецоперации"

Эксперт отметил, что Путин должен был объявить во время своего обращения о переименовании так называемой "спецоперации" в "контртеррористическую операцию".

Это была одна из "фишек", которую должен был объявить Путин. Возможно, это будет завтра или послезавтра. Тем более в разрезе смены военного руководства я вижу, что именно это и планировалось. Если брать действующее законодательство России, то контртеррористические операции проводит входящий в ФСБ Национальный контртеррористический центр.

– объяснил обозреватель.

По его словам, изменение названия "спецоперации" на "контртеррористическую операцию" указывает на то, что в Москве хотят определиться с другим руководством в войне против Украины.

"То есть Шойгу устранят, потому что это уже будет не "военная спецоперация". Контртеррористическая операция возможна в их логике, поскольку она должна проводиться "в пределах Российской Федерации". А для них на сегодняшний день территории четырех украинских областей – это, в их понимании, российские. Поэтому могут сменить руководство" – указал политолог.

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По его словам, на сегодняшний день возглавить новую "операцию" может глава ФСБ Александр Бортников.

"Его назначили на эту должность еще в 2008 году, когда президентом был Медведев. Это человек, который остается постоянно в тени. Он находится на этом посту более 14 лет. В то же время Бортников несколько отдален от Шойгу. Я думаю, что он представитель "группы Патрушева". По крайней мере, такие признаки есть", – добавил Клочок.

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Эффекты от смены "верхушки"

Политолог убежден, что смена военной верхушки в войне против Украины может привести и к смене политического руководства в России.

Я имею в виду даже Путина. Я не случайно упомянул именно Патрушева, но речь идет не о нем, а о его сыне. Вот такой сценарий обсуждается давно, он на слуху у политиков и высшего руководства России и стоит на повестке дня. Поэтому я думаю, что следует ожидать таких изменений в ближайшее время. Очень вероятно, что они могут быть,

– резюмировал обозреватель.

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