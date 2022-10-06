Путин планирует уволить Шойгу и обвинить в провале: как до этого дошло
В Кремле могут планировать смену военного руководства и переименование так называемой "спецоперации" в Украине. Под ударом может оказаться министр обороны России Сергей Шойгу.
Изменения могут спровоцировать трансформации не только в военном командовании, но и в политическом. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.
Обратите внимание У нас впереди еще много слез и пролитой крови, – Кривонос о последнем заявлении Шойгу
Переименование "спецоперации"
Эксперт отметил, что Путин должен был объявить во время своего обращения о переименовании так называемой "спецоперации" в "контртеррористическую операцию".
Это была одна из "фишек", которую должен был объявить Путин. Возможно, это будет завтра или послезавтра. Тем более в разрезе смены военного руководства я вижу, что именно это и планировалось. Если брать действующее законодательство России, то контртеррористические операции проводит входящий в ФСБ Национальный контртеррористический центр.
– объяснил обозреватель.
По его словам, изменение названия "спецоперации" на "контртеррористическую операцию" указывает на то, что в Москве хотят определиться с другим руководством в войне против Украины.
"То есть Шойгу устранят, потому что это уже будет не "военная спецоперация". Контртеррористическая операция возможна в их логике, поскольку она должна проводиться "в пределах Российской Федерации". А для них на сегодняшний день территории четырех украинских областей – это, в их понимании, российские. Поэтому могут сменить руководство" – указал политолог.
Читайте также Путин готовит почву для увольнения Шойгу, но пока установил пределы для критики минобороны, – ISW
По его словам, на сегодняшний день возглавить новую "операцию" может глава ФСБ Александр Бортников.
"Его назначили на эту должность еще в 2008 году, когда президентом был Медведев. Это человек, который остается постоянно в тени. Он находится на этом посту более 14 лет. В то же время Бортников несколько отдален от Шойгу. Я думаю, что он представитель "группы Патрушева". По крайней мере, такие признаки есть", – добавил Клочок.
Будет ли Путин заменять Шойгу: смотрите видео
Эффекты от смены "верхушки"
Политолог убежден, что смена военной верхушки в войне против Украины может привести и к смене политического руководства в России.
Я имею в виду даже Путина. Я не случайно упомянул именно Патрушева, но речь идет не о нем, а о его сыне. Вот такой сценарий обсуждается давно, он на слуху у политиков и высшего руководства России и стоит на повестке дня. Поэтому я думаю, что следует ожидать таких изменений в ближайшее время. Очень вероятно, что они могут быть,
– резюмировал обозреватель.
Вас также может заинтересовать – за что Путин снова заплатил Лукашенко: смотрите видео
Отставка Шойгу: что известно
- России не удалось "захватить Украину за 3 дня", так что теперь нужно обвинить кого-то в провале. В Кремле активно критикуют Минобороны, а значит – Сергея Шойгу. В Институте изучения войны отмечают, что это может свидетельствовать о том, что вскоре Шойгу снесут и сделают виновником во всех бедах. Скорее всего, Путин будет затягивать с приговором для министра столько, сколько сможет.
- Недавно кремлевский приспешник Рамзан Кадыров публично раскритиковал руководство России после разгрома войск оккупантов под Лиманом. Он, а также "повар Путина" Евгений Пригожин метят на место министра обороны Сергея Шойгу.
- Ранее в британской разведке сообщили, что российский министр обороны Сергей Шойгу сейчас отстранен от руководства. Путина о ходе войны информируют непосредственно оперативные командиры.