"Ответ на подрыв Крымского моста будет террористическим": для чего Путин назначил Суровикина

Путин назначил командующим российскими войсками в Украине Суровикина, который известен как человек, способный выполнить любой приказ. Так что, вероятно, российский президент готовит террористический ответ.

Такое мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, это может быть удар по Киеву или любому другому городу. В то же время для "военного ответа" у Путина нет ресурса.

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Путин готовит террористический ответ

"Все ресурсы для военного ответа Путин исчерпал. Он не способен что-то сделать с украинской армией или противопоставить продолжающемуся контрнаступлению", – отметил Яковенко.

Террористический ответ – убивать мирное население – Путин будет продолжать. Генерал Суровикин – это тот человек, который будет отдавать именно такие приказы по уничтожению мирного населения,

– подчеркнул российский оппозиционный журналист.

Так, Суровикин уничтожал мирное население во время войны в Сирии. Российский генерал отдавал приказы сбрасывать авиабомбы просто "на головы людям". По мнению Яковенко, к таким действиям он может прибегнуть и в Украине.

Почему назначили только сейчас

По словам оппозиционного журналиста, Путин наконец нашел человека, который будет выполнять самые жестокие и бесчеловечные приказы. В какой-то степени это объясняет атаку "шакалов" Кадырова и Пригожина на Генштаб России, которую санкционировал российский президент.

Ни на Шойгу, ни на Герасимова надежды больше нет, но есть генерал-людоед, на которого Путин рассчитывает,

– подытожил журналист.

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