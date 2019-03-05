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      Падают жизненные показатели – отец Гриба рассказал о состоянии сына и когда ему объявят приговор

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      Приговор Павлу Грибу могут вынести уже 15 марта
      Приговор Павлу Грибу могут вынести уже 15 марта / Фото из открытых источников

      Врач Павла Гриба диагностировал у пленника Кремля негативную динамику развития его болезней в заключении. Если политзаключенному и в дальнейшем не будут предоставлять квалифицированную медицинскую помощь, это может привести к летальному исходу. Кроме того, уже 15 марта Грибу могут объявить приговор по его делу.

      Если российские тюремщики в дальнейшем не будут оказывать помощь Павлу Грибу, это может привести к внутреннему кровотечению, которое уже нельзя будет остановить. Об этом рассказал отец пленника Кремля Игорь Гриб в эфире "Прямого".

      Читайте также: Украинский консул встретится с политзаключенным Павлом Грибом в России, – МИД

      Врач, наблюдающий за Павлом с детства с ним вчера разговаривал. Он сделал медицинское заключение на основании тех анализов, которые Павел сдавал в Ростове в клинико-диагностическом центре. Он диагностировал, к сожалению, отрицательную динамику, то есть падают жизненные показатели. На суде, он как раз рассказывал, показывал к чему это может привести в ближайшем времени, если ничего не делать,
      – сказал Игорь Гриб.

      Кроме того, отец политзаключенного подозревает: уже вскоре суд может объявить приговор его сыну. Так, ближайшие судебные заседания по делу украинского пленника состоятся 13, 14 и 15 марта.

      Уже 15 марта, если суд продолжится в таком темпе, то возможен и приговор суда,
      – отметил отец Павла Гриба.

      Отметим, что посетить арестованного в России Гриба собирается Архиепископ Симферопольский и Крымский Православной церкви Украины Климент. Нанести свой визит пленнику он собирался еще 4 марта, однако накануне священнослужителя задержали российские силовики в оккупированном Крыму. Несмотря на это архиепископ Климент все же планирует снова попробовать добраться до политзаключенного в Ростов-на-Дону.

      Кто такой Павел Гриб? Украинский политзаключенный. Он исчез в Беларуси в августе 2017 года, в Гомеле его поймали российские силовики.

      В чем обвиняют Гриба? Украинца обвиняют в подстрекательстве гражданки РФ Татьяны Ершовой к совершению теракта на школьной линейке в российском городе Сочи.

      Как происходила спецоперации ФСБ, во время которой поймали Гриба? Российские спецназовцы выманили украинца в Беларусь якобы благодаря Ершовой, с которой он должен был встретиться в Гомеле. Там его похитили и перевезли в Краснодарский край, где и посадили.

      последние новости о пребывании павла гриба в российском заключении:
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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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