Падают жизненные показатели – отец Гриба рассказал о состоянии сына и когда ему объявят приговор

Врач Павла Гриба диагностировал у пленника Кремля негативную динамику развития его болезней в заключении. Если политзаключенному и в дальнейшем не будут предоставлять квалифицированную медицинскую помощь, это может привести к летальному исходу. Кроме того, уже 15 марта Грибу могут объявить приговор по его делу.

Если российские тюремщики в дальнейшем не будут оказывать помощь Павлу Грибу, это может привести к внутреннему кровотечению, которое уже нельзя будет остановить. Об этом рассказал отец пленника Кремля Игорь Гриб в эфире "Прямого".

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Врач, наблюдающий за Павлом с детства с ним вчера разговаривал. Он сделал медицинское заключение на основании тех анализов, которые Павел сдавал в Ростове в клинико-диагностическом центре. Он диагностировал, к сожалению, отрицательную динамику, то есть падают жизненные показатели. На суде, он как раз рассказывал, показывал к чему это может привести в ближайшем времени, если ничего не делать,

– сказал Игорь Гриб.

Кроме того, отец политзаключенного подозревает: уже вскоре суд может объявить приговор его сыну. Так, ближайшие судебные заседания по делу украинского пленника состоятся 13, 14 и 15 марта.

Уже 15 марта, если суд продолжится в таком темпе, то возможен и приговор суда,

– отметил отец Павла Гриба.

Отметим, что посетить арестованного в России Гриба собирается Архиепископ Симферопольский и Крымский Православной церкви Украины Климент. Нанести свой визит пленнику он собирался еще 4 марта, однако накануне священнослужителя задержали российские силовики в оккупированном Крыму. Несмотря на это архиепископ Климент все же планирует снова попробовать добраться до политзаключенного в Ростов-на-Дону.

Кто такой Павел Гриб? Украинский политзаключенный. Он исчез в Беларуси в августе 2017 года, в Гомеле его поймали российские силовики.

В чем обвиняют Гриба? Украинца обвиняют в подстрекательстве гражданки РФ Татьяны Ершовой к совершению теракта на школьной линейке в российском городе Сочи.

Как происходила спецоперации ФСБ, во время которой поймали Гриба? Российские спецназовцы выманили украинца в Беларусь якобы благодаря Ершовой, с которой он должен был встретиться в Гомеле. Там его похитили и перевезли в Краснодарский край, где и посадили.