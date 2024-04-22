Российский самолет "уронил" авиабомбу над Белгородской областью, – росСМИ
22 апреля 2024, 13:44Читати новину українською
Самолет российской армии "уронил" авиабомбу на Белгородскую область. Речь идет о ФАБ-500.
Об этом сообщили в российском телеграмм-канале, пишет 24 Канал.
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Что известно о "впущенной" авиабомбе на Белгородскую область
Утром российский телеграм-канал ASTRA рассказал, что российский самолет "упустил" очередную авиабомбу на Белгородскую область.
По их данным, ФАБ-500 накануне, 21 апреля, была найдена в районе хутора Стадников.
Сообщается, что бомба не сдетонировала. Уничтожать боеприпас будут сегодня.
"Власти предпочитают это скрывать, а когда это не удается, называет падение – "внештатным схождением боеприпасов". Точных ответов, почему это происходит – нет", – сказано в сообщении.
Не первый случай с таким "падением" российских авиабомб
- Российские самолеты не редко "роняют" свои авиабомбы. Две авиабомбы ФАБ-500 обнаружили в 2 километрах от села Крюково 30 марта.
- Также 18 февраля в селе Солоти было найдено ФАБ-250. Местные власти эвакуировали около 150 местных жителей. В этот же день российская авиабомба была ликвидирована на полигоне.
- Враг "случайно уронил" фугасную авиационную бомбу на Луганщине. Так, 1 февраля российские военные "уронили" авиабомбу ФАБ-500 во временно оккупированном городе Зимогорье Луганской области. К счастью, боеприпас не взорвался и никто не пострадал.