Падение российских самолетов очень бьет по имиджу Путина: в ВСУ объяснили вброс России по Ил-76

В Белгородской области России 24 января упал самолет Ил-76. Россияне заявили, что на борту якобы находились украинские пленные, которых должны были обменять. От авиатрощи прошла почти неделя, но до сих пор не удалось точно выяснить, кто или что было в самолете.

Оккупанты любым способом хотят остановить уничтожение своей авиации. Об этом 24 Каналу сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что враг ни перед чем не будет останавливаться на своем пути.

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Ждем конкретную информацию

Страх россиян перед уничтожением своей авиации, к сожалению, поставил под серьезную угрозу, находившихся в плену украинских бойцов. Тимочко отметил, что исполнители, как всегда, были криворуки и даже не успели отфильтровать "списки пленных, которые якобы были на борту Ил-76", где 18 бойцов оказались уже обмененными.

Это Россия. Они 10 раз могут изменять информационную и пропагандистскую линию. Нужно дождаться какой-либо конкретной информации от разведки,

– сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

С момента циничного заявления россиян, все разведки мира, спецслужбы и касательные службы работают по сбору точной информации. То, что россияне никого не допускают к месту трагедии, может свидетельствовать о том, что, либо они наспех лепили фальшивую информацию и сейчас не знают как это прикрыть или, возможно, они преступным способом могут подтасовать факты в свое заявление.

Несмотря на это, российский самолетопад не закончился. Уже буквально через несколько дней снова располагаем информацией о сбитии воздушных судов. Это хорошо, ведь шантаж и угрозы российской информационной машины Владимира Путина нужно уметь отсекать,

– добавил Тимочко.

Дело в том, что падение российских самолетов безумно било и бьет по имиджу Путина его генералов и окружающих. Им вообще безразлично погибли пилоты или нет. Это вопрос личных рейтингов особенно в фазе острой предвыборной кампании.

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