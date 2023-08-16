Самолеты падают один за другим: чем обусловлена активная потеря авиации России
Российские самолеты продолжают разбиваться, не долетая до Украины. Это еще раз доказывает, что российская авиация находится в кризисе, находясь в зависимости от поставок иностранных деталей.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его мнению, приятные новости из России свидетельствуют о существенных проблемах оккупантов в уходе за самолетами.
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Почему в России начался "самолетопад"
За последнюю неделю российские ВВС потеряли 2 самолета на своей территории. Это может свидетельствовать о том, что оккупанты не способны нормально обслуживать свою авиацию из-за западных санкций.
"Например, двигатель для самолета L-39 "Альбатрос" производили на украинском заводе "Ивченко прогресс". Своей агрессией россияне отобрали у себя возможность обслуживать эти самолеты", – отметил военный эксперт.
Вторым фактором, влияющим на косвенные потери российской авиации, является потеря пилотов. Скорее всего, недавнее падение российского Су-30 было обусловлено низким уровнем подготовки его пилотов, которые завершили свой путь, даже не долетев до поля боя.
"Это хорошие новости для Украины, ведь это показывает определенный кадровый голод в российской авиации. Потеря авиационной техники, как правило, наиболее болезненна для россиян, потому что ее значительно труднее восстанавливать, чем другие виды вооружений", – убежден Крамаров.Обратит внимание! Несмотря на эти проблемы, Россия не перестает бряцать своим оружием перед войсками НАТО. За прошедшую неделю ВВС агрессорки дважды провоцировали Нидерланды и Британию якобы "случайным" залетом на их территорию стратегических бомбардировщиков.
Андрей Крамаров о проблемах российской авиации: смотрите видео
Самые значительные потери российской авиации за время войны
- За полтора года с начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 315 самолетов страны-агрессорки. В то время в России, по подсчетам Defense Express, было около 1500 самолетов разных типов, из которых всего 400 новых или модернизированных.
- В начале войны оккупанты активно применяли авиацию в небе над украинскими городами, пытаясь обрести господство в воздухе. Однако после поражения в наступлении на Киев российские ВВС начали использовать самолеты в основном для поддержки своей группировки на фронте.
- Украина не раз поражала российские аэродромы, расположенные вблизи линии столкновения. Самым громким "хлопком" такого типа стало уничтожение 9 российских самолетов в Новофедоровке, расположенной вблизи города Саки в Крыму. До сих пор неизвестно, как именно Украине удалось поразить их.
- Однако России прекрасно удавалась и потеря самолетов "при невыясненных обстоятельствах". Так, оккупанты умудрились потерять редкий радиолокационный самолет А-50 на белорусском аэродроме, а во время мятежа Пригожина аналогичная ситуация произошла с Ил-22М.