Уже сами поседели, – Коваленко об американцах, которые не одобрили помощь Украине и Израилю

Палата представителей США 14 ноября после долгих дискуссий приняла новое временное финансирование правительства, в которое не вошла помощь Украине и Израилю. Однако помощь Украине, Израилю и Тайваню – основные внешние интересы Штатов.

Это 24 Каналу подчеркнул военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, республиканцы уже получают звонки от израильского лобби.

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"Израильское лобби сильнее"

Александр Коваленко отметил, что обменивать основные внешние интересы на собственные политические амбиции или баталии – это не про США. Кроме того, израильское лобби в США гораздо сильнее, чем тайваньское и украинское.

Уже сегодня большинство проголосовавших именно так республиканцев получают звонки от израильского лобби. Большинство из них на своих предвыборных кампаниях используют финансирование от представителей израильского лобби. Я уже понимаю, насколько они поседели, когда не поддержали эту помощь,

– сказал он.

Военный обозреватель добавил, что Украина получает оружие, технику и боеприпасы не только от США, но и от европейских стран. Если возникнет дилемма с политическими баталиями в США, будет возможность заменять временные поставки.

Новое временное финансирование правительства США: главное