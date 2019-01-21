ПАОК выставил на трансфер Хачериди, украинец хочет играть в Германии

Греческий ПАОК, цвета которого отстаивает украинский защитник Евгений Хачериди, принял решение продать игрока. В ближайшее время бывший игрок "Динамо" сменит команду.

Как сообщает sport24.gr, руководство ПАОКа приняло решение расстаться с 31-летним Хачериди и уже занимается поиском нового клуба для футболиста.

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Одной из причин, почему греческий клуб хочет расстаться с Хачериди – является высокая зарплата игрока на уровне 1,3 млн евро.

Ранее сообщалось, что Хачериди уже определился с новым клубом, и вскоре о трансфере будет объявлено официально.

По информации FootballHub, Хачериди получил предложение от клуба из Казахстана, однако отклонил его. Приоритетом для футболиста является переход в клуб с немецкой Бундеслиги.

За ПАОК, куда Хачериди перешел летом 2018-го, он сыграл 10 матчей во всех турнирах. Наибольший отрезок карьеры защитник провел в киевском "Динамо", цвета которого защищал одиннадцать лет (2007-2018). За сборную Евгений провел 51 матч и забил три гола.

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