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      ПАОК выставил на трансфер Хачериди, украинец хочет играть в Германии

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      ПАОК выставил на трансфер Хачериди
      ПАОК выставил на трансфер Хачериди / fcdynamo.kiev.ua

      Греческий ПАОК, цвета которого отстаивает украинский защитник Евгений Хачериди, принял решение продать игрока. В ближайшее время бывший игрок "Динамо" сменит команду.

      Как сообщает sport24.gr, руководство ПАОКа приняло решение расстаться с 31-летним Хачериди и уже занимается поиском нового клуба для футболиста.

      Читайте также: Два скандалиста "Динамо" могли перейти в московский клуб

      Одной из причин, почему греческий клуб хочет расстаться с Хачериди – является высокая зарплата игрока на уровне 1,3 млн евро.

      Ранее сообщалось, что Хачериди уже определился с новым клубом, и вскоре о трансфере будет объявлено официально.

      По информации FootballHub, Хачериди получил предложение от клуба из Казахстана, однако отклонил его. Приоритетом для футболиста является переход в клуб с немецкой Бундеслиги.

      За ПАОК, куда Хачериди перешел летом 2018-го, он сыграл 10 матчей во всех турнирах. Наибольший отрезок карьеры защитник провел в киевском "Динамо", цвета которого защищал одиннадцать лет (2007-2018). За сборную Евгений провел 51 матч и забил три гола.

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      Теги: Спорт Футбол Трансферы
      Источник: 24 Канал
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