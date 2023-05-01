Папа Римский заявил, что присоединился к миссии по достижению мира в Украине
Источник:The Guardian
Папа Римский Франциск в очередной раз "переобулся". Он заявил, что участвует в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец войне между Россией и Украиной.
К тому же Франциск заявил, что делает все, что якобы нужно для мира. Об этом он сообщил журналистам во время полета домой после трехдневного визита в Венгрию.
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Я готов сделать все, что нужно. Сейчас идет миссия, но она еще не публичная. Когда это будет публично, я раскрою это,
– заявил Франциск.
К тому же, по мнению Папы Римского, мир всегда достигается "открытием каналов".
"Вы никогда не достигнете мира из-за закрытия… Это нелегко", – сказал понтифик.
Также Папа Римский добавил, что говорил о ситуации в Украине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
На этих встречах мы не просто говорили о "Красной Шапочке". Мы говорили обо всех этих вещах. Всех интересует путь к миру,
– подчеркнул Франциск.
Скандалы с Папой Римским
- Накануне Папа Римский находился с официальным визитом в Венгрии. Там он встретился с митрополитом Будапештским и Венгерским РПЦ Илларионом, поддерживающим войну против Украины. Папа Франциск приветствовал митрополита Иллариона объятиями и поцеловал его наперсный крест.
- Ранее российский патриарх Кирилл цинично призвал мир защитить Киево-Печерскую Лавру. Папа Римский цинично призвал уважать места религиозного поклонения.
- Кстати, Папа Римский Франциск заявил о готовности разговаривать с российским тираном Владимиром Путиным.
- Также Папа заявил, что Путин является образованным человеком. Однако это отнюдь не определяет моральные качества лидера страны, стоящего за многочисленными военными преступлениями и геноцидом целого народа.