Они несли и большой флаг Украины, который помогал удерживать дистанцию между участниками шествия. Большинство людей придерживались и масочного режима.
К теме День вышиванки в Раде: какими образами похвастались женщины-депутаты
Парад вышиванок в Харькове: детали
- Шествие стартовало с площади Конституции.
- Харьковчане были одеты в вышиванки, несли с собой вышитые рушники.
- Участниками парада стали горожане разного возраста.
Шествие в вышиванках в Харькове: видео
- Они продемонстрировали различные варианты ручной и машинной вышивки.
- Кстати, вышитыми были даже маски некоторых участников шествия.
В Харькове прошел марш вышиванок / Фото Харьковский горсовет