Они несли и большой флаг Украины, который помогал удерживать дистанцию между участниками шествия. Большинство людей придерживались и масочного режима.

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Парад вышиванок в Харькове: детали

  • Шествие стартовало с площади Конституции.
  • Харьковчане были одеты в вышиванки, несли с собой вышитые рушники.
  • Участниками парада стали горожане разного возраста.

Шествие в вышиванках в Харькове: видео

  • Они продемонстрировали различные варианты ручной и машинной вышивки.
  • Кстати, вышитыми были даже маски некоторых участников шествия.

В Харькове прошел марш вышиванок / Фото Харьковский горсовет

 