Паралимпиада-2018: Украина получила еще две награды

Украинки Оксана Шишкова и Людмила Ляшенко принесли еще две награды сборной Украины на Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Оксана Шишкова, которая до этого завоевала "серебро" в биатлонном спринте на 6 километров, на этот раз пополнила копилку сборной Украины еще одной серебряной наградой. Она показала второй результат в лыжных гонках на 15 километров среди спортсменов с нарушением зрения.

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Людмила Ляшенко завоевала бронзовую медаль среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Таким образом на третий день соревнований Украина уже имеет 9 наград: 3 золотых, две серебряных и четыре бронзовых медали.