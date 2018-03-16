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Паралимпиада-2018: украинцы завоевали еще три медали

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Паралимпиада-2018: Украина на четвертом месте
Паралимпиада-2018: Украина на четвертом месте / gettyimages.com

На седьмой день Паралимпиады-2018, 16 марта, Украина пополнила свою медальную копилку еще одним золотом и двумя серебряными медалями.

Биатлонистка Оксана Шишкова финишировала второй в гонке на 12,5 км нарушением зрения). На Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане Шишкова целом получила 5 медалей 1 золотую, 3 серебряных и 1 бронзовую.

Параліміпада 2018

Параліміпада 2018
Паралимпиада-2018: Оксана Шишкова получила свою пятую медаль в Пхенчхане

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А в мужской гонке на 15 км нарушением зрения) золотую медаль завоевал Виталий Лукьяненко, Александр Казик стал вторым. В этом спринте могла выйти уникальная ситуация, когда украинцы бы выиграли все три медали, ведь третье место между собой делили с одинаковым временем Анатолий Ковалевский и Юрий Уткин, но в последний момент француз Чалесон все же финишировал третьим.

Паралімпіада 2018

Для Лукьяненко это уже второе золото в Пхенчхане, а для Казика – вторая серебряная медаль.

Паралімпіада 2018
Украинцы празднуют победу на седьмой день Паралимипады-2018

Таким образом в копилке Украины уже 19 медалей: 6 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых. В медальном зачете наша команда занимает 4 место.

Первая пятерка медального зачета 16 марта выглядит так:

1. США 30 медалей (золото – 11, серебро – 12, бронза – 7)

2. Нейтральные паралимпийские спортсмены (Россия) – 20 медалей (золото – 8, серебро – 8, бронза – 4)

3. Германия - 15 медалей (золото – 6, серебро – 7, бронза – 2)

4. Украина – 19 медалей (золото – 6, серебро – 6, бронза – 7)

5. Словакия – 9 медалей (золото – 6, серебро – 2, бронза – 1)

Теги: Новости Украины Новости спорта Паралимпиада-2018 Новости биатлона
Источник: 24 Канал
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