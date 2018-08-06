Паралимпийская сборная Украины завоевала серебро на ЧЕ-2018 по футболу
Паралимпийская сборная Украины по футболу привезла серебряные медали с чемпионата Европы, который проходил 25 июля — 5 августа в Голландии.
Об этом сообщает сайт Федерации футбола Украины.
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Наши футболисты заняли второе место в группе В, где соревновались с командами России, Англии, Испании и Финляндии. В полуфинале "сине-желтые" обыграли Ирландию, а в решающем поединке уступили России. Третье место досталось ирландцам, которые в дуэли за бронзу одолели хозяев турнира – голландцев.
Приз лучшему игроку чемпионата Европы одержал украинец Виталий Романчук, который также стал одним из трех лучших бомбардиров соревнований.
Группа В
Украина – Финляндия 8:0
Украина – Испания 8:0
Украина – Россия 0:1
Украина – Англия 2:0
1/2 финала
Ирландия – Украина 0:3
Финал
Россия – Украина 3:2
Отметим, что чемпионом Европы паралимпийская сборная Украины становилась пять раз (1999, 2002, 2006, 2010, 2014), в том числе победив на предыдущем континентальном форуме в Португалии.
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