Парень, который сегодня действительно объединяет Украину, – Беленюк поддержал Усика перед боем
Парень, который сегодня действительно объединяет Украину, - призер Олимпиады поддержал Усика перед боем против Гассиева
"Парень, который сегодня действительно объединяет Украину! Сегодня нет разницы с западной ты Украины или восточной, на каком ты языке говоришь и какие у тебя политические взгляды! Сегодня все болеют за Усика !! Саня, мы в тебя верим", – написал Жан Беленюк .
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Напомним, до этого поддержку Усику выразила сборная Украины по боксу, а также легендарный боксер Виталий Кличко.
Стоит отметить, что победитель получит чемпионские титулы WBA, WBC, WBO, IBF и по версии журнала The Ring. А также кубок Мохаммеда Али и чек на 10 миллионов долларов.
Источник: 24 Канал
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