Парикмахер Бейонсе назвал секреты ухода за волосами

Личный парикмахер известной певицы Бейонсе Нил Фарин поделился, как ухаживать за волосами, чтобы они были сияющими и здоровыми.

Парикмахер, который создает hair-стиль Бейонсе во время ее выходов на красную дорожку, для съемок в клипах и турне, считает, что чрезмерное использование различных средств для волос повреждает их структуру, а не восстанавливает, пишет Elle.

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"От других парикмахеров меня отличает то, что я не использую в своей работе много различных продуктов. Кто-то может сказать, что я несу чушь. Однако люди не понимают, что когда вы начинаете использовать миллион разных средств для волос, вы их портите. Я считаю, что волосы должны быть воздушными и чистыми. В этом их красота. Используя много различных средств, вы мешаете естественным процессам восстановления волос", – подчеркивает эксперт.

Допис, поширений Neal Farinah (@nealfarinah) 9 Лип 2018 р. о 2:02 PDT

Допис, поширений Neal Farinah (@nealfarinah) 1 Лип 2018 р. о 3:58 PDT

В то же время Нил советует не бояться экспериментов с волосами и не слишком беспокоиться, или укладка выглядит идеально.

"Не бойтесь изменений, в частности, относительно стиля. Пробуйте и, если даже вам не понравился результат, вы всегда можете его изменить. Женщинам стоит перестать так сильно беспокоиться о том, чтобы все было идеально. Разумный перфекционизм приветствуется, но нет ничего прекраснее естественности. Просто живите, вы же не на конкурсе красоты", – отметил Фарин.