Парни в футболках "Нацкорпуса" выломали двери и разбили мебель в львовском горсовете

Группа молодых людей днем 12 июля ворвалась в помещение мэрии во Львове и сорвала работу сессии.

Группа молодых людей в футболках "Национального корпуса" ворвалась в помещение мэрии днем.

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Молодые устроили потасовку, повредили входную дверь Ратуши и сорвали сессию горсовета.



Молодые ребята ворвались в здание Львовского горсовета



Пресс-служба ЛГС также сообщает, что активисты повредили часть мебели в большом сессионном зале.



Неизвестные лица сорвали сессию горсовета во Львове



Неизвестные лица будто бы пришли поддержать стоматологов, протестующих против превращения 3-й стоматологической поликлиники в коммунальное некоммерческое предприятие.



На видео видно, как молодые ребят, толкаясь с охраной, буквально забегают в помещение Львовского горсовета.



Смотрите видео, как группа лиц ворвалась в мэрию Львова 12 июля: