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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Парни в футболках "Нацкорпуса" выломали двери и разбили мебель в львовском горсовете

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Парни в футболках "Нацкорпуса" ворвались во Львовский горсовет
Парни в футболках "Нацкорпуса" ворвались во Львовский горсовет / Пресс-служба ЛГС

Группа молодых людей днем 12 июля ворвалась в помещение мэрии во Львове и сорвала работу сессии.

Группа молодых людей в футболках "Национального корпуса" ворвалась в помещение мэрии днем.

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Молодые устроили потасовку, повредили входную дверь Ратуши и сорвали сессию горсовета.

Львів міськрада сутички
Молодые ребята ворвались в здание Львовского горсовета

Пресс-служба ЛГС также сообщает, что активисты повредили часть мебели в большом сессионном зале.

Львів міськрада штовханина
Неизвестные лица сорвали сессию горсовета во Львове

Неизвестные лица будто бы пришли поддержать стоматологов, протестующих против превращения 3-й стоматологической поликлиники в коммунальное некоммерческое предприятие.

На видео видно, как молодые ребят, толкаясь с охраной, буквально забегают в помещение Львовского горсовета.

Смотрите видео, как группа лиц ворвалась в мэрию Львова 12 июля:

 

Теги: Новости Украины столкновения протесты Новости Львова
Источник: 24 Канал
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