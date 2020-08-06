Верховная Рада приняла Избирательный Кодекс в 2019 году. Он вместил хорошие и прогрессивные нормы. Но конечно, он не стал идеальным. Многие оказались в заложниках политических компромиссов, многие – просто не успели подискутировать, потому что хотели быстро справиться. Да и вообще, законодательство вряд ли бывает идеальным. Тем более – избирательное.

К совершенствованию Кодекса депутаты обещали вернуться. Поэтому 16 июля документ "подшаманили". Но стал ли он от того лучше? О самых больших недостатки избирательного законодательства – читайте в программе "Выборы навыворот" на 24 канале.

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Что предусматривает кодекс?

Кодекс предусматривает применение в Украине двух типов избирательных систем:

Мажоритарная система относительного большинства для небольших населенных пунктов. Пропорциональная система с открытым партийным спискам для выборов в областные советы и в населенных пунктах, где присутствует до 10 тысяч избирателей.



Два типа избирательных систем / Скриншот с видео

А как же табу на изменение избирательных законов за год до выборов? Нет, не слышали. Такая внезапная смена избирательной системы для огромного количества общин на самом старте выборов имеет мало общего с международными стандартами стабильности избирательного законодательства. Что не так с пропорциональной системой Применение пропорциональной избирательной системы с "открытыми" списками в общинах, где больше 10 тысяч избирателей автоматически предполагает, что там идти на выборы можно будет только по партийным спискам. И это в небольших городах и крупных селах, где люди без партий часто знают друг друга. Здесь усматривается ограничение права быть избранным для кандидатов, которые не хотят связывать себя с партиями. Существенное ограничение возможности самовыдвижения на местных выборах прямо противоречит рекомендациям уважаемых международных организаций. К тому же, чрезмерная партизация может провоцировать излишнюю партийную поляризацию регионов Украины. Исследования показывают, что каждая третья партийная ячейка в Украине – юридически мертва. Большинство формально действующих партийных организаций относятся к устаревшим политическим проектам. Например: ► правящая и рейтинговая "Слуга народа" по состоянию на апрель 2020 года имела только 1 официальный юридический центр, ► "Голос" – 17 ► "Европейская Солидарность" – 29, ► ОПЗЖ – 31. ► еще 4 парламентские партии еще не зарегистрировали ни одной районной организации.

Партийные ячейки / Скриншот с видео

В чем преимущества открытых списков?

В целом система открытых партийных списков имеет много преимуществ:

позволяет голосовать за конкретных кандидатов,

лучше сохраняет связь с избирателями,

стимулирует гендерно сбалансированное представительство

способствует кадровому обновлению партий.

Но дьявол – в деталях. Например, открытые списки оказались полузакрытыми и партии оставили за собой влияние над распределением мандатов. Но в то же время депутаты "забронировали" первые 9 мест в списке на парламентских выборах и первое место для лидера на местных – в случае преодоления партией проходного барьера эти кандидаты проходят в соответствующий совет независимо от того, кого из этой партии больше поддержали избиратели.

Кроме того, чтобы продвинуться к верхней части регионального списка кандидатов необходимо набрать высокую поддержку избирателей – 25% от избирательной квоты. Это чрезмерное требование, которое ограничит конкуренцию между кандидатами от партии и ослабит влияние избирателей на их продвижение в списке. Предложение уменьшить квоту до 5% депутаты успешно провалили.

Новый бюллетень

Еще Рада усовершенствовала форму бюллетеня. Ранее место, чтобы вписать номер конкретного кандидата предлагалось в самом низу избирательного бланка. Теперь напротив каждой партии в бюллетене будет отдельное место в виде трафарета для указания номера кандидата. А это приведет к персонифицированному голосованию. Можно было бы назвать это победой.



Новый бюллетень / Фото "Опора"

Но мы же помним, что на практике кандидатам будет крайне сложно подняться в списке из-за квот.

Агитация в интернете

Также в Избирательном кодексе не заметили агитации в интернете. Социальные сети, реклама не регламентируются никак, а прозрачность источников ее финансирования оставляет много вопросов – реальные расходы кандидатов не соответствуют показателям их официальной отчетности.

Дискуссии велись вокруг возможности определения ЦИК процедуры проведения интернет-голосования. После критики экспертов в последней редакции проголосовано положение согласно которому эксперимент может проводиться только параллельно с действующими процедурами и не могут использоваться для установления итогов или результатов выборов.

Соглашение о сотрудничестве

Теперь организация, местная партия может заключить соглашение о сотрудничестве с депутатской группой в парламенте, что гарантирует ей обязательное включение кандидатур в избирательных комиссиях. До этого времени такое право принадлежало только депутатским фракциям, такое нововведение может вызвать "торговлю соглашениями" со стороны депутатских групп.

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Многие нормы в избирательном законодательстве до сих пор нуждаются в изменениях. Как оптимисты, мы верим, что после завершения избирательного процесса, когда утихнут все страсти, депутаты обязательно вспомнят и вернутся к Избирательному Кодексу. Ведь кто, как не народные избранники заинтересованы в прозрачных и демократических избирательных правилах.