Партийные списки и новые бюллетени: как Избирательный кодекс противоречит международным советам
Верховная Рада приняла Избирательный Кодекс в 2019 году. Он вместил хорошие и прогрессивные нормы. Но конечно, он не стал идеальным. Многие оказались в заложниках политических компромиссов, многие – просто не успели подискутировать, потому что хотели быстро справиться. Да и вообще, законодательство вряд ли бывает идеальным. Тем более – избирательное.
К совершенствованию Кодекса депутаты обещали вернуться. Поэтому 16 июля документ "подшаманили". Но стал ли он от того лучше? О самых больших недостатки избирательного законодательства – читайте в программе "Выборы навыворот" на 24 канале.
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Что предусматривает кодекс?
Кодекс предусматривает применение в Украине двух типов избирательных систем:
- Мажоритарная система относительного большинства для небольших населенных пунктов.
- Пропорциональная система с открытым партийным спискам для выборов в областные советы и в населенных пунктах, где присутствует до 10 тысяч избирателей.
Два типа избирательных систем / Скриншот с видео
А как же табу на изменение избирательных законов за год до выборов? Нет, не слышали. Такая внезапная смена избирательной системы для огромного количества общин на самом старте выборов имеет мало общего с международными стандартами стабильности избирательного законодательства.
Что не так с пропорциональной системой
Применение пропорциональной избирательной системы с "открытыми" списками в общинах, где больше 10 тысяч избирателей автоматически предполагает, что там идти на выборы можно будет только по партийным спискам. И это в небольших городах и крупных селах, где люди без партий часто знают друг друга. Здесь усматривается ограничение права быть избранным для кандидатов, которые не хотят связывать себя с партиями.
Существенное ограничение возможности самовыдвижения на местных выборах прямо противоречит рекомендациям уважаемых международных организаций. К тому же, чрезмерная партизация может провоцировать излишнюю партийную поляризацию регионов Украины.
Исследования показывают, что каждая третья партийная ячейка в Украине – юридически мертва. Большинство формально действующих партийных организаций относятся к устаревшим политическим проектам. Например:
► правящая и рейтинговая "Слуга народа" по состоянию на апрель 2020 года имела только 1 официальный юридический центр,
► "Голос" – 17
► "Европейская Солидарность" – 29,
► ОПЗЖ – 31.
► еще 4 парламентские партии еще не зарегистрировали ни одной районной организации.
Партийные ячейки / Скриншот с видео
В чем преимущества открытых списков?
В целом система открытых партийных списков имеет много преимуществ:
- позволяет голосовать за конкретных кандидатов,
- лучше сохраняет связь с избирателями,
- стимулирует гендерно сбалансированное представительство
- способствует кадровому обновлению партий.
Но дьявол – в деталях. Например, открытые списки оказались полузакрытыми и партии оставили за собой влияние над распределением мандатов. Но в то же время депутаты "забронировали" первые 9 мест в списке на парламентских выборах и первое место для лидера на местных – в случае преодоления партией проходного барьера эти кандидаты проходят в соответствующий совет независимо от того, кого из этой партии больше поддержали избиратели.
Кроме того, чтобы продвинуться к верхней части регионального списка кандидатов необходимо набрать высокую поддержку избирателей – 25% от избирательной квоты. Это чрезмерное требование, которое ограничит конкуренцию между кандидатами от партии и ослабит влияние избирателей на их продвижение в списке. Предложение уменьшить квоту до 5% депутаты успешно провалили.
Новый бюллетень
Еще Рада усовершенствовала форму бюллетеня. Ранее место, чтобы вписать номер конкретного кандидата предлагалось в самом низу избирательного бланка. Теперь напротив каждой партии в бюллетене будет отдельное место в виде трафарета для указания номера кандидата. А это приведет к персонифицированному голосованию. Можно было бы назвать это победой.
Новый бюллетень / Фото "Опора"
Но мы же помним, что на практике кандидатам будет крайне сложно подняться в списке из-за квот.
Агитация в интернете
Также в Избирательном кодексе не заметили агитации в интернете. Социальные сети, реклама не регламентируются никак, а прозрачность источников ее финансирования оставляет много вопросов – реальные расходы кандидатов не соответствуют показателям их официальной отчетности.
Дискуссии велись вокруг возможности определения ЦИК процедуры проведения интернет-голосования. После критики экспертов в последней редакции проголосовано положение согласно которому эксперимент может проводиться только параллельно с действующими процедурами и не могут использоваться для установления итогов или результатов выборов.
Соглашение о сотрудничестве
Теперь организация, местная партия может заключить соглашение о сотрудничестве с депутатской группой в парламенте, что гарантирует ей обязательное включение кандидатур в избирательных комиссиях. До этого времени такое право принадлежало только депутатским фракциям, такое нововведение может вызвать "торговлю соглашениями" со стороны депутатских групп.
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Многие нормы в избирательном законодательстве до сих пор нуждаются в изменениях. Как оптимисты, мы верим, что после завершения избирательного процесса, когда утихнут все страсти, депутаты обязательно вспомнят и вернутся к Избирательному Кодексу. Ведь кто, как не народные избранники заинтересованы в прозрачных и демократических избирательных правилах.