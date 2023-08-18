Партизаны показали, где в Бердянске россияне прячут технику

Во временно оккупированном Бердянске партизаны обнаружили склад военной техники россиян. Они обнародовали соответствующие фотографии.

Партизаны в Бердянске узнали, где россияне хоронят свою технику. В сеть даже попали фото с импровизированного состава оккупантов.

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Укрытие россиян

Бердянские партизаны смогли найти место, где оккупационная армия держала свою технику.



Российская техника в Бердянске / Фото БПА

Среди найденной техники несколько танков в маскировочных сетках.

Хорошо спрятали, только как же нам удалось узнать о вашем тайнике?

- говорится в сообщении.

Партизаны не уточняют, где именно смогли найти такую приятную находку.



Российский танк в Бердянске / Фото БПА

Очевидно, что партизаны хотят, чтобы россияне знали, что им здесь не рады. По всей видимости, россияне не смогут использовать эту технику на поле боя, ведь она вполне может быть уничтожена.

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