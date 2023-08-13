В это время Мариуполь посещал Пушилин, – Андрющенко рассказал детали "взрывного сопротивления"

Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя, рассказал, как партизаны уничтожили базу окупантов в городе 13 августа. Он называет это взрывным сопротивлением и говорит: народные мстители воспользовались визитом Пушилина в Мариуполь.

Пылающее или взрывное сопротивление в Мариуполе продолжается: партизаны взорвали тренировочную базу оккупантов, есть жертвы. Об этом рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко во время телемарафона.

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Какие последствия уничтожения базы оккупантов

По словам Петра Андрющенко, партизаны в Мариуполе решили не ждать "хлопка", а сделать его собственными силами. Для этого использовали "естественные условия".

За базой следили давно и понимали, что нужно сделать. Подходящее время пришло тогда, когда растерзанный россиянами город на Азовском море посетил гауляйтер Денис Пушилин со всей верхушкой Донецкой псевдореспублики. Они приехали поздравлять "друг друга" с днем строителя.

Все, кто должен наблюдать за базой, в том числе полиция и росгвардия, были задействованы для охраны в другой части города. Рядом с базой – микрорайон, который полностью снесен по периметру 5 километров.

К сожалению, пожар быстро потушили, однако по меньшей мере 3 грузовика сгорело, 10 человек вывезено с базы – вероятно, это раненые. Обезврежена часть боеприпасов для стрелкового оружия, а казарма для тренировочной базы сгорела.

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