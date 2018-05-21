Парубий назвал день принятия закона об Антикоррупционном суде

Верховная Рада в четверг, 24 мая, должна рассмотреть и принять закон об Антикоррупционном суде.

Об этом в Twitter сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

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Андрей Парубий заявил, что на этой неделе, во вторник, обсудят блок вопросов аграрной политики и блок вопросов нацбезопасности и обороны. В среду – блок ратификаций. А в четверг парламент будет рассматривать и принимать Закон Украины "О высшем Антикоррупционном суде".