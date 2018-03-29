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Как покрасить пасхальные яйца: 9 идей для окрашивания натуральными красителями (Инфографика)

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Как покрасить яйца натуральные красители на Пасху 2018
Как покрасить яйца натуральные красители на Пасху 2018 / 24 Канал

Совсем не обязательно на Пасху красить яйца промышленными красителями, которые часто окрашивают не только скорлупу, но и белок. Как покрасить пасхальные яйца натуральными красителями на Пасху - читайте дальше.

Кроме самого популярного натурального красителя – шелухи лука – в природе существует множество красителей, которые сделают яйца не только праздничными, но и безопасными на Паскху 2018.

Сайт "24" рассказывает о 9 самых интересных ингредиентах, которые точно есть у каждого дома.

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Подготовка к покраске яиц на Пасху:

– чтобы яйца не лопнули во время варки – достаньте их из холодильника минимум за полчаса до варки. Или можете подержать их в холодной воде в течение 15 минут

– перед самой покраской хорошо вымойте яйца с мылом. Лучше использовать для мытья старую зубную щетку;

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– после того, как вы покрасите яйца – натрите каждое салфеткой, пропитанной растительным маслом. Это придаст глянцевый блеск;

– необязательно окрашенные натуральными красителями яйца должны быть однотонными. Можно обматывать каждое рисовыми зернышками, лентами или нитями и только тогда опускать в краситель. Так на поверхности появятся интересные узоры.

Универсальный совет: лучше сначала сварить яйца, а потом их еще горячими положить в теплый отвар натуральных красителей. Так вы добьетесь равномерного окрашивания.


Как красить яйца на Пасху: фото

Натуральные красители

зеленый цвет: залейте 1 килограмм шпината (свежего или замороженного) 2 литрами воды и поставьте на медленный огонь до тех пор, пока вода не станет зеленого цвета. Добавьте 1 столовую ложку лимонного сока и 2 столовые ложки уксуса. Опустите в отвар заранее приготовленные и сваренные яйца. Чем дольше вы их подержите – тем ярче будет цвет.

Шпинат можно заменить крапивой. Ее можно приобрести в сухом виде в аптеке. Пачки такой крапивы хватит на 3-4 литра воды.

Яйца к Пасхе своими руками
Яйца к Пасхе своими руками: попробуйте шпинат

желтый цвет: добавьте 3 столовые ложки куркумы и 1 столовую ложку паприки на 2 литра воды. В этот отвар положите яйца.

Чтобы сделать цвет еще более насыщенным – добавьте в отвар 1-2 столовые ложки уксуса.

Пасхальные яйца
Пасхальные яйца: как получить насыщенный желтый цвет

фиолетовый цвет: цветы фиалки (также можно использовать засушенные цветы) залейте горячей водой и оставьте на несколько часов настояться до тех пор, пока вода не станет фиолетового цвета. После того положите в воду яйца и оставьте их на ночь.

Если же в такой настой добавить 1-2 столовые ложки лимонного сока – то вы получите приятный лавандовый цвет.

темно-синий: разведите домашнее красное вино с водой в соотношении 1:1, добавьте 3 столовые ложки уксуса и 1 столовую ложку соли. В этой смеси замочите яйца.

Пасхальное яйцо своими руками
Пасхальное яйцо своими руками

от нежно-розового до сиреневого цвета: для такого цвета подойдет одна из этих ягод – черная смородина, клубника, малина, клюква, калина, черника. Скорлупу вареного яйца натрите свежей или размороженной ягодой. И оставьте до полного висохання.

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Как сделать пасхальное яйцо
Как сделать пасхальное яйцо: сиреневые крашенки

розовый цвет: отварите яйца в выжатом соке из клюквы.

небесно-синий цвет: натрите приготовленные яйца листьями красной капусты.

Красивые пасхальные яйца
Красивые пасхальные яйца: от розового до синего

светло-коричневый цвет: сваренные яйца опустите в приготовленный крепкий кофе. Обязательно: кофе должен быть натуральным, а не растворимым. К тому же, яйца будут иметь приятный кофейный запах.

Пасхальное яйцо 2017
Пасхальное яйцо 2017: кофе вам в помощь

оранжевый цвет: из моркови сделайте фреш. Сваренные яйца опустите в жидкость минимум на час. Интенсивность окраски зависит от того, сколько времени яйцо пролежит во фреше.

Теги: Новости Украины LifeStyle Публикации Здоровое питание Здоровье Статьи Пасхальные праздники Инфографика паска
Источник: 24 Канал
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