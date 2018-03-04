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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Пассажиры трамвая собственноручно справились с "героем парковки" в Одессе

734 Читати новину українською
"Герой парковки" помешал движению трамваев в Одессе / "Думская"

4 марта в Одессе неизвестный бросил свою Toyota прямо на рельсах, чем перекрыл движение не только трамваев, но и другого транспорта. Произошло это на Пантелеймоновской улице.

Как сообщает местное издание "Думская", это сильно разозлило пассажиров транспортного средства, поэтому они собственными силами решили убрать препятствие с пути.

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Одеса, паркування, транспорт, трамвайМужчина оставил свой автомобиль прямо на рельсах и исчез

Кроме того, ресурс опубликовал соответствующие фото.

Одеса, паркування, транспорт, трамвай
Пассажиры трамвая на руках вынесли с рельсов "героя парковки"

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Одессы Транспорт
Источник: 24 Канал
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