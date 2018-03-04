Пассажиры трамвая собственноручно справились с "героем парковки" в Одессе
4 марта в Одессе неизвестный бросил свою Toyota прямо на рельсах, чем перекрыл движение не только трамваев, но и другого транспорта. Произошло это на Пантелеймоновской улице.
Как сообщает местное издание "Думская", это сильно разозлило пассажиров транспортного средства, поэтому они собственными силами решили убрать препятствие с пути.
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Мужчина оставил свой автомобиль прямо на рельсах и исчез
Кроме того, ресурс опубликовал соответствующие фото.
Пассажиры трамвая на руках вынесли с рельсов "героя парковки"
Источник: 24 Канал
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