Испания не будет передавать Украине Patriot: что обещают взамен

Минобороны Испании даже под давлением НАТО и Европейского союза отказывается давать комплексы ПВО Patriot. В ведомстве объяснили, почему они не хотят передавать свой комплекс в Украину.

НАТО и Евросоюз требуют от стран Европы, имеющих системы ПВО Patriot, выделить определенное их количество для Украины. Но в Министерстве обороны Испании утверждают, что это – единственное средство, которое может эффективно защитить их страну в случае ракетного удара.

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Причины отказа испанцев

Как сообщили в Минобороны, комплекс, который они отказываются передавать, развернули еще в 2013 году на границе Турции и Сирии. Вместо него они согласились передать определенное количество ракет для противовоздушной системы.

Министерство обороны Испании утверждает, что их вооруженные силы имеют недостаток определенных видов вооружений, среди которых и средства противоракетной обороны. Тем более, система Patriot доказала свою высокую эффективность в случае ракетной атаки на войне в Украине и Ближнем Востоке. Фактически, это – единственное средство, которое может надежно защитить от ракетной атаки.

Испания имеет три полностью укомплектованные комплексы Patriot, которые состоят из пусковых установок, радаров и пунктов управления. Их приобрели в Германии еще в 2004 и 2014 годах. Однако ракет к этим комплексам в резерве испанцев очень ограниченное количество, около 50 штук, ведь они очень дорогие. Поэтому партия ракет-перехватчиков, которую они согласились передать Украине, будет очень ограничена.

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