Патриотические щитки Хачериди: УЕФА открыли дисциплинарное производство против "Спартака"

После жалоб российских журналистов и политиков УЕФА решило открыть дисциплинарное производство после матча "Спартака" против ПАОК, в котором украинский защитник греческого клуба Евгений Хачериди показал трибунам щитки в цветах украинского флага.

Вот только случилось не так, как думали россияне. В дисциплинарном деле УЕФА будет рассматривать только два эпизода. И совсем не по поводу Хачериди. А именно о россиянах и поведении игроков, которые выступают за "Спартак".

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Первое нарушение касается того, что часть проходов на стадионе была заблокирована, что запрещено ст. 38 Положение о безопасности УЕФА.

Второй вопрос для рассмотрения – удаление игрока "Спартака" Луиса Адриано. Он на 33-й минуте получил прямую красную карточку.

Ни одного упоминания об инциденте с Хачериди в этом матче на сайте УЕФА нет.