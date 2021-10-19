По словам Артема Дмитрука, он поддержал присвоение Одесскому художественному музею статуса национального, однако переименование в честь Ройтбурда не поддерживает. Об этом политик рассказал в своем видеообращении.
Интересно Хотим понять ее позицию, – "слуги" на фракции обсудят скандал вокруг Третьяковой
Дмитрук обвиняет Ройтбурда
Указ президента с пунктом о присвоении имени Ройтбурда Одесскому музею поступил в областной совет, который и должен рассмотреть и проголосовать за это решение. Именно на этом этапе Дмитрук планирует помешать переименованию.
По словам нардепа художник Ройтбурд был якобы наркоманом и педофилом, поэтому музей не может носить его имя.
Я уверен, что большинство из вас знают, кто такой Александр Ройтбурд. Однако если кто-то не знает, я говорю, что это педофил, наркоман, человек, который развращал одесситов, развращал детей, студентов,
– заявил Дмитрук.
Кроме того, политик заявил, что будет всеми силами препятствовать присвоению музею имени Ройтбурда.
Смерть Ройтбурда: главное
- Глава Одесского художественного музея Александр Ройбурд умер в ночь на 8 августа 2021 года от продолжительной болезни.
- Министр культуры Александр Ткаченко, реагируя на смерть художника, заявил, что в Одессе создадут музей современного искусства, о котором мечтал Ройтбурд.
- Александр Ройтбурд также увлекался и поэзией. В сентябре 2021 года в продаже появилась книга "Стихи дилетанта".