Педраса: представлял себе, как побеждаю Ломаченко

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Хосе Педраса заявил, что готов расправиться с украинским чемпионом Василием Ломаченко.

"Время почти пришло. Желание победить очень велико, я представлял себе разные сценарии, прокручивал их в голове", – сказал Педраса, передает World Boxing News.

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Я представлял себе, как побеждаю, представлял себе, как вырубаю Ломаченко, я представлял себе, как получаю тяжелую победу. Чем ближе бой, тем сильнее я представляю, как после поединка поднимаю над головой титулы. Я практически достиг цели стать чемпионом мира и я собираюсь в ближайшем времени объединить титулы. Трофеи поедут со мной в Пуэрто-Рико,

– резюмировал боксер.

"Но я знаю, что это будет непростой поединок, я буду встречаться с одним из лучших боксеров мира. У него потрясающие возможности, но я также знаю, что умею многое. Мне важно сфокусироваться на победе. Пуэрто-Рико заслуживает момента счастья и я дам им это", – заявил Педраса.

Напомним, что бой Ломаченко-Педраса состоится 8 декабря на ринге малой арены комплекса Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).