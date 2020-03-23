Пенсионерам отменили льготный проезд во Львове: ситуация на улицах городах

Во Львове с 23 марта отменили льготный проезд в общественном транспорте. Такие меры вводят, чтобы пенсионеры меньше бывали в местах большого скопления людей.

Львовяне пожилого возраста такую новацию восприняли положительно, сообщила корреспондентка 24 канала.

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Пенсионеры вместо транспорта в случае необходимости выбирают ходьбу пешком.

Сейчас такое время, что они (автобусы – 24 канал) ходят почти пустые. И я с этим согласен. Я сижу на карнтине дома. Вышел на закупы и иду домой,

– утверждает пенсинер Юрий.

По словам корреспондентки, в городе стало меньше людей, пробок также нет. Если люди и появляются в общественных местах, то соблюдают дистанцию и надевают маски.

Почему это важноЭто решение приняли в первую очередь для защиты пенсионеров, которые в наибольшей группе риска заболеть и умереть от коронавируса Covid-2019. Смертность для людей от 60 – 3,5%, от 70 – 8%, а для людей старше 80 смертность составляет 15%.



Коронавирус Covid-19 в цифрах / Инфографика 24 канала

Что известно о больных коронавирусом во Львове

Минздрав накануне сообщил о втором случае заболевания коронавирусом во Львове, но в облгосадминистрации пока не сообщили, кто этот человек и где подхватил вирус. В области продолжают сохранять спокойствие и тестируют тех людей, которые обращаются к врачам с лихорадкой, сухим кашлем, одышкой.

Уже есть 104 человека с подозрением на коронавирус у нас в области. Из них 61 человек госпитализирован в инфекционную больницу. Все другие лица в легком состоянии и не нуждались в госпитализации. Они расценены нами как подозрение, потому что они вернулись из очага, где распространен коронавирус. Сейчас они находятся дома на карантине в самоизоляции,

– отметил и.о. директора департамента Андрей Васько.

В области отмечают, что в основном люди ведут себя ответственно: и те, которые недавно вернулись из-за границы, и те, у которых есть определенные похожие на коронавирус симптомы, находятся дома на самоизоляции и контактируют по телефону с семейными врачами.

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