Пентагон заключил миллиардный контракт на закупку системы ПВО NASAMS для Украины
Источник:Пентагон
Минобороны США заключили контракт на закупку системы ПВО NASAMS. Речь идет о сделке более чем на 1 миллиард долларов.
Соответствующую информацию вечером 30 ноября сообщили в Минобороны США. По их данным, контракт должен помочь Украине.
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Что известно о новом контракте Пентагона
В среду (30 ноября – 24 канал) Минобороны США заключили с компанией Raytheon Technologies Co (RTX.N) контракт на сумму 1,2 миллиарда долларов на поставку шести национальных передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS) для Украины,
– сообщил Пентагон.
Там также отметили, что работу будут выполнять в штате Массачусетс. Ориентировочная дата завершения – 28 ноября 2025 года.
Предварительно известно, что Украина получила первую партию с двух систем противовоздушной обороны NASAMS в ноябре. Остальные будут предоставлять, как только изготовят.Обратите внимание! NASAMS является норвежским зенитным ракетным комплексом средней дальности. В комплексе впервые использовали всепогодную ракету класса "воздух – воздух" AIM-120 AMRAAM. Именно эти установки защищают небо над Белым домом в США. Подробнее о них читайте по ссылке.
Следует заметить, что 26 ноября компания Raytheon Technologies сообщила, что получила контракт на сумму 182 миллиона долларов США на изготовление зенитно-ракетной системы NASAMS. Как оказалось, сумма контракта действительно больше.
Что известно о предоставлении Украине NASAMS
- Первые зенитные ракетные комплексы NASAMS прибыли в Украину еще 7 ноября.
- Представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат уже 14 ноября заявил, что противовоздушная оборона уже защищает украинское небо.
- Уже 22 ноября Юрий Игнат заявил, что системы ПВО NASAMS идеально сбивают крылатые ракеты, однако есть одна проблема. Она заключается в том, что этим системам в Украине мало.
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