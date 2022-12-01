Пентагон заключил миллиардный контракт на закупку системы ПВО NASAMS для Украины

1 декабря 2022 , 00:47
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Источник:

Пентагон

Минобороны США заключили контракт на закупку системы ПВО NASAMS. Речь идет о сделке более чем на 1 миллиард долларов.

Соответствующую информацию вечером 30 ноября сообщили в Минобороны США. По их данным, контракт должен помочь Украине.

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Что известно о новом контракте Пентагона

В среду (30 ноября – 24 канал) Минобороны США заключили с компанией Raytheon Technologies Co (RTX.N) контракт на сумму 1,2 миллиарда долларов на поставку шести национальных передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS) для Украины,
– сообщил Пентагон.

Там также отметили, что работу будут выполнять в штате Массачусетс. Ориентировочная дата завершения – 28 ноября 2025 года.

Предварительно известно, что Украина получила первую партию с двух систем противовоздушной обороны NASAMS в ноябре. Остальные будут предоставлять, как только изготовят.

Обратите внимание! NASAMS является норвежским зенитным ракетным комплексом средней дальности. В комплексе впервые использовали всепогодную ракету класса "воздух – воздух" AIM-120 AMRAAM. Именно эти установки защищают небо над Белым домом в США. Подробнее о них читайте по ссылке.

Следует заметить, что 26 ноября компания Raytheon Technologies сообщила, что получила контракт на сумму 182 миллиона долларов США на изготовление зенитно-ракетной системы NASAMS. Как оказалось, сумма контракта действительно больше.

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Автор: Діана Квасневська