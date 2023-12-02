Россия запустила по Украине более десятка "Шахедов" и ракету: сколько целей удалось уничтожить

Россияне снова атакуют мирные города Украины. В этот раз ночью 2 декабря оккупанты запустили ударные БПЛА по Одесской области.

Россия ночью на 2 декабря запустила по Одесщине 11 дронов типа "Шахед" и 1 авиационную управляемую ракету Х-59. Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 беспилотников и ракету.

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Дроны запустили из Крыма

Враг запустил "Шахеды" из мыса Чауда, расположенного в Крыму. В то же время, ракету россияне запустили с территории временно оккупированной Запорожской области. Очевидно, оккупантам удобнее атаковать разные регионы Украины именно по этим направлениям. Следует отметить, что пусков с территории России не было.

Все ударные беспилотные летательные аппараты были уничтожены в пределах Одесской области. Ракету с или ПВО сбили над Днепропетровщиной. о взрывах сообщалось еще ночью, однако детали уточнили утром 2 декабря.

В частности, руководитель Днепропетровской ОВ Сергей Лысак уточнил, что ракету сбили над Днепровским районом. Метко отработали защитники воздушного командования "Восток". Силы противовоздушной обороны метко сбивают враждебные цели, которые противник направляет на гражданскую инфраструктуру и военные объекты.

Россия запускает по Украине "Шахеды" и ракеты

Утром 1 декабря 2023 г. в столице и нескольких регионах Украины объявили тревогу. Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом ударных беспилотников. Сначала сообщили об угрозе в нескольких регионах: Сумской, Полтавской и Черниговской областях. Далее – в столице и Киевской области.

Мониторинговые каналы писали о работе противовоздушной обороны Киевской области. До этого в столице и области сообщали об угрозе атаки ударными беспилотными летательными аппаратами.

В половине 4 часов утра 1 декабря Воздушные силы сообщили, что в направлении Кропивницкого направляются ракеты. Уже через несколько минут СМИ написали взрывы в городе. Впоследствии в городе объявили об отбое угрозы.

Во время воздушной тревоги нельзя пренебрегать собственной безопасностью Прежде всего, не нужно игнорировать сирену. Банальная осторожность может спасти жизнь. Во время тревоги лучше воспользоваться правилом двух стен или спуститься до укрытия.