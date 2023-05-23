Вы почувствуете, – Минобороны Дании о том, когда украинские пилоты смогут управлять F-16

Украинские пилоты уже в ближайшее время приступят к обучению на истребителях четвертого поколения F-16. Однако результаты могут быть не столь быстрыми, как того ожидают.

Об этом заявил журналистам министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. Как передает корреспондент 24 Канала из Брюсселя, тренировки украинских пилотов могут начаться в июле этого года.

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По словам министра обороны Дании, до конца июня коалиция по поставкам F-16 официально приступит к тренировкам украинских пилотов. Однако результаты не будут такими быстрыми, как того могут ожидать.

Тогда в начале 2024 года вы почувствуете, что есть украинские пилоты, которые могут летать на F-16 также в Украине.

– заявил министр.

В целом Поульсен положительно оценивает создание коалиции истребителей F-16. Он отметил, что сейчас все больше стран начинают присоединяться к группе, желающей проводить учебную работу пилотов.

"Это положительно, потому что несколько дней назад были Нидерланды, Бельгия, Великобритания и Дания, а сейчас выступили еще две страны", – подчеркнул глава минобороны Дании, указав на Польшу и Португалию.

Кроме того, по мнению Поульсена, коалиция и дальше будет расширяться. Он уже разговаривал с коллегами из других стран, также рассматривающих возможность поставки истребителей Украине.

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