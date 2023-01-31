В ВСУ рассказали, какие истребители нужны Украине и насколько быстро их можно освоить

Следующая встреча в формате "Рамштайн" может дать зеленый свет в вопросе передачи Украине авиации западного образца. Украинская сторона очень тщательно рассматривает возможные варианты самолетов, которые может получить в кратчайшие сроки.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, сейчас насчитывается 40 аэродромов врага, которые расположены в Беларуси, России и даже на временно оккупированных территориях Украины, например, в Крыму.

Интересно Составляющая огневой поддержки наступления ВСУ: сколько истребителей изменят ситуацию на поле боя

Почему у Украины есть необходимость в авиации

Юрий Игнат подчеркнул, что авиация действительно нужна Украине.

"Понятно, что нужен западный тип самолетов, истребителей, потому что наш парк морально и физически устарел", – объяснил он.

По его словам, если говорить об ориентировочно до 200 самолетов, которые хотела бы получить от Запада Украина, то с точки зрения перспективы и количества авиации, уже существующей в стране, это не такая уж и большая цифра.

У нас сейчас есть 11 авиационных бригад: 5 бригад тактической авиации, одна штурмовая, одна бомбардировочная, три транспортных и учебная. Другое дело – есть ли там техника, которая должна быть в полном составе?

– заметил он.

По мнению Юрия Игната, украинский парк летательных аппаратов нужно будет заменить.

"Это была долгосрочная перспектива еще до вторжения России", – обратил внимание он.

Спикер Воздушных сил ВСУ рассказал, что говорилось о том, чтобы к 2035 году перейти на новейшие образцы вооружения. В частности, рассматривались западные самолеты.

В Украине есть два типа истребителей МиГ-29 и СУ-27, штурмовик СУ-25, бомбардировщик СУ-24М.

"Я уже не учитываю, что есть модификация МР, Bayraktar TB2 те же самые есть, другие БпЛА, транспортная авиация Ан-24, Ан-26, Ил-76", – акцентировал внимание он.

Бомбардировщик, штурмовик и истребитель действительно может заменить многоцелевой самолет западного образца.

Юрий Игнат рассказал, какие именно самолеты нужны Украине и как быстро ими овладеют ВСУ: смотрите видео

Какие именно западные самолеты нужны Украине

Юрий Игнат сообщил, что украинским военным нужны многоцелевые самолеты.

"Фактически это должен быть единственный тип самолета во всех бригадах тактической авиации, способный отрабатывать по всем целям: и по наземным, и по воздушным", – сосредоточил внимание он.

По его словам, истребитель F-16 является наиболее перспективным среди всех типов. В частности, выбор остановился именно на этом самолете, потому что с партнерами проводилось исследование: какой же тип самолета лучше подойдет Украине, есть ли он в наличии и какой можно быстрее всего поставить на вооружение Воздушных сил ВСУ. Среди вариантов – шведские Gripen, французские Dassault Rafale.

Самый большой претендент – это F-16. Этот самолет может иметь широкий спектр вооружений стран НАТО – это высокоточное оружие, которое может быть и дальнобойным,

– отметил он.

По его мнению, Украина ожидает положительных сигналов от следующей встречи в формате "Рамштайн".

"Такие сигналы уже есть", – подчеркнул он.

Об этом говорит и украинское руководство.

Когда Украина сможет получить F-16

Юрий Игнат рассказал, что западные партнеры сразу нам не дадут то количество самолетов, которое нам бы хотелось.

Начало будет с двух эскадрилий, вероятно, что это будут F-16,

– сообщил он.

Однако подчеркнул, что никакого заявления о том, что это действительно будет две эскадрильи, пока официально не объявлено.

К тому же, по мнению спикера Воздушных сил ВСУ, есть три ключевые позиции, которые украинцы должны понимать.

"Обучение пилотов – минимум полгода, это учитывая нашу мотивацию, потребность, опыт", – отметил он.

Также следует учесть и обучение инженерно-авиационного состава, который должен ежедневно обслуживать самолеты. Инженерам нужно освоить абсолютно все оборудование.

Здесь тоже нужно время, потому что небо ошибок не прощает. Обслуживание самолетов – очень серьезная вещь,

– объяснил он.

Не менее важна подготовка инфраструктуры. Речь идет о прокладке взлетно-посадочных полос длиной два с половиной километра в достаточном количестве.

"Здесь определенные шаги уже предпринимаются в государстве, уже есть сотрудничество Министерства обороны с Министерством инфраструктуры и другими ведомствами", – рассказал Юрий Игнат.

Украине удастся сделать это с помощью определенных мощностей.

Предоставление Украине западной авиации: основное