"Крымский мост должен не готовиться, а убегать": на что способны ракеты ATACMS
В сети появилась информация о том, что в ближайшее время Соединенные Штаты примут решение о передаче дальнобойных ракет Atacms Украине. Такое оружие поможет быстрее вернуть оккупированные территории.
Задания, которые Вооруженные Силы смогут выполнять этими ракетами, будут зависеть от их модификации. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.
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Все зависит от модификации
Модификация ракеты ATACMS бывает разной от 140 до 300 километров. Соответственно и боевая часть тоже разная, например, осколочно-фугасные, бронебойные к кассетным боеприпасам, выполняющим уничтожение на квадратном километре.
В случае если нам предоставят 300 километровые ракеты, то однозначно Крымскому мосту даже не готовиться надо, а убегать и чем быстрее, тем лучше. Десяток ракет точно выведут из строя мост навсегда. Поэтому посмотрим на передачу,
– отметил Свитан.
В последнее время было много сообщений о принятии решения о передаче ракет ATACMS. Но эти дискуссии уже продолжаются два года. Поэтому пока ракеты не появятся у нас или не будет официального решения, которое нам их передают, не будем так радоваться.
"Однако даже сейчас можно с уверенностью сказать, что эти ракеты мы получим. Их (ATACMS – 24 Канал) наскребли по закромкам. Как оказалось, в США несколько десятков ракет есть, возможно, они уже идут. Я думаю, что в ближайшее время мы должны увидеть эти ракеты", – добавил военный эксперт.
Какие задачи будут выполнять ракеты ATACMS: смотрите видео
Украине могут передать ракеты ATACMS: последние новости
- Журналисты сообщили, что президент США Джо Байден "близок к одобрению доставки в Украину ракет ATACMS". По словам американских чиновников, сейчас вероятность принятия решения об отправке дальнобойных ракет гораздо выше, чем была раньше.
- Россияне уже начали скулить из-за передачи ВСУ дальнобойных ракет. Для того, чтобы защититься от Atacms враг прикрывает окопы деревьями.
- Президент Владимир Зеленский надеется, что Украина получит дальнобойные ATACMS уже осенью. Глава государства подчеркнул, что будет говорить об этом с американским лидером Джозефом Байденом.