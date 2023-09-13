"Крымский мост должен не готовиться, а убегать": на что способны ракеты ATACMS

В сети появилась информация о том, что в ближайшее время Соединенные Штаты примут решение о передаче дальнобойных ракет Atacms Украине. Такое оружие поможет быстрее вернуть оккупированные территории.

Задания, которые Вооруженные Силы смогут выполнять этими ракетами, будут зависеть от их модификации. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Все зависит от модификации

Модификация ракеты ATACMS бывает разной от 140 до 300 километров. Соответственно и боевая часть тоже разная, например, осколочно-фугасные, бронебойные к кассетным боеприпасам, выполняющим уничтожение на квадратном километре.

В случае если нам предоставят 300 километровые ракеты, то однозначно Крымскому мосту даже не готовиться надо, а убегать и чем быстрее, тем лучше. Десяток ракет точно выведут из строя мост навсегда. Поэтому посмотрим на передачу,

– отметил Свитан.

В последнее время было много сообщений о принятии решения о передаче ракет ATACMS. Но эти дискуссии уже продолжаются два года. Поэтому пока ракеты не появятся у нас или не будет официального решения, которое нам их передают, не будем так радоваться.

Ракеты ATACMS имеют разную дальность стрельбы. ATACMS MGM-140A – 165 километров; MGM-140B - 300 километров; MGM-164A – 140 километров; MGM-168A – 270 километров. Ракеты ATACMS MGM-140A, MGM-140B и MGM-140C имеют кассетную боевую часть. Однако неизвестно, ракеты какой модификации получит Украина.

"Однако даже сейчас можно с уверенностью сказать, что эти ракеты мы получим. Их (ATACMS – 24 Канал) наскребли по закромкам. Как оказалось, в США несколько десятков ракет есть, возможно, они уже идут. Я думаю, что в ближайшее время мы должны увидеть эти ракеты", – добавил военный эксперт.

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