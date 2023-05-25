Лукашенко только притворялся больным: зачем опять полетел к Путину в Москву

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 25 мая улетел в Россию на встречу с Владимиром Путиным. Вероятно, главная цель визита Лукашенко в Москву – размещение ядерного оружия на территории Беларуси.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он добавил, что его версия о симуляции болезни Лукашенко подтвердилась.

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Цели визита Лукашенко

По мнению Жирнова, во время визита Лукашенко в Москву будут обсуждаться вопросы тактического ядерного оружия, которое Путин планирует к июлю разместить на территории Беларуси.

В конце марта Владимир Путин заявил, что до 1 июля в Беларуси достроят хранилище для российской тактической ядерного оружия В то же время Лукашенко сообщил о готовности принять от России ядерное оружие, если это потребуется.

Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси хочет получить новые кредиты от России.

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Косил под больного

Самопровозглашенный президент Беларуси 24 мая снова появился на публике после слухов о болезни. Лукашенко заявил, что у него был аденовирус, и умирать он не собирается.

Аденовирусы – это семья ДНК-содержащих вирусов, вызывающих острые респираторные заболевания у людей и животных. У людей возможны различные формы клинического течения аденовирусной инфекции – аденофарингоконъюнктивальная лихорадка, изолированный конъюнктивит, атипичная пневмония и т.д.

"Подтвердилась моя версия, что Лукашенко косил под больного 9 мая, потому что не хотел ехать на парад в Москву", – сказал бывший сотрудник КГБ.

Он отметил, что заявления Лукашенко о хорошем самочувствии звучали как угрозы.

Что известно о болезни Александра Лукашенко: коротко