В последнее время все больше звучат разговоры о вероятных переговорах Украины с Россией. Глава оборонного ведомства Соединенных Штатов допустил такое развитие событий.

Напомним, на днях в ЦПД завили, что новости о том, что Украина якобы готовится начать мирные переговоры с Россией в июне этого года, не соответствует действительности. Такие тезисы назвали манипуляцией вокруг заявления Президента Украины Владимира Зеленского.

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Есть одно условие

Ллойд Остин допустил вероятность переговоров между Россией и Украиной. Комментируя вероятность мирных переговоров, он отметил, что в таком случае главной задачей партнеров будет сделать так, чтобы на тот момент Украина была в как можно более мощной позиции.

Большинство конфликтов такого рода заканчиваются какими-то переговорами. Опять же, когда это произойдет, мы хотим, чтобы Украина была в лучшем положении, чтобы она могла достичь своей цели и договориться о правильных вещах: на что она согласится или не согласится. Наша цель - убедиться, что они имеют помощь,

– заявил глава Пентагона.

Украина и Россия могли заключить так называемое "мирное соглашение"