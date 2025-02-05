Переговоры между Украиной и Россией идут хорошо, – Трамп

Президент США сделал заявление относительно российско-украинских переговоров. Он не привел детали, но сказал, что процесс движется.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа.

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Что сказал Трамп о переговорах между Украиной и Россией

По его словам, США общаются не только с Киевом и Москвой.

У нас запланированы встречи и переговоры с разными сторонами, включая Украину и Россию. И я думаю, что эти дискуссии на самом деле идут достаточно хорошо,

– отметил он.

Кит Келлог говорил, что Киев и Москва должны пойти на уступки. И якобы Зеленский "дал понять, что смягчит свою позицию по территориям". По мнению Келлога, переговоры полезны для обеих сторон.

Позиция украинской стороны

Михаил Подоляк объяснил, что Трамп говорит с Китаем и ЕС.

Владимир Зеленский 5 февраля заявил, что готов сесть за стол переговоров с Путиным. И назвал, кто еще должен присутствовать.

А также сказал: Украина сейчас не может вернуть себе все оккупированные земли. Но стремится к этому.