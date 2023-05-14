Перехват и уничтожение: почему истребители F-16 – самый эффективный способ против "Шахедов"

Российские войска продолжают атаковать Украину иранскими дронами. Если "Шахеды" активно работают, значит враг имеет их в достаточном количестве.

Сейчас россияне атакуют двумя десятками дронов, рассчитывают новые маршруты. Цель малозаметна и нужно привлекать все имеющиеся возможности, чтобы обнаруживать и уничтожать ее. Об этом 24 Каналу сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Украине нужны F-16

Очевидно, что поставки не прекращаются, Иран предоставляет России это оружие в дальнейшем. Кроме того, была информация, что в Беларуси собираются наладить производство дронов-камикадзе. Так что это направление в любом случае будет развиваться врагом.

Если оно дает результат, истощает нашу ПВО, даже запас наших зенитных управляемых ракет, враг будет это делать. А нам следует против этого искать более рациональные методы и способы их уничтожения,

– акцентирует Юрий Игнат.

Безусловно, будет применяться стрелковое оружие – пулеметы, зенитные пушки. Отлично с "Шахедами" справляется немецкий Gepard. Но дальность этого вооружения не безгранична – речь идет о 4 – 5 километрах.

"Самый эффективный способ против "Шахедов" – это истребитель F-16, который мог бы перехватывать и уничтожать эти БПЛА благодаря своему мощному радару и мощному вооружению", – резюмировал Юрий Игнат.

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