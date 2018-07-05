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Телеканал новостей 24 Новости Беременность и дети

Перелеты во время беременности: когда категорически нельзя путешествовать самолетом

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Перелеты во время беременности
Перелеты во время беременности / wapa.pe

Поскольку сезон отпусков в разгаре, женщинам, которые ждут малыша, стоит знать, в каком триместре можно путешествовать самолетом, а в каком – лучше отказаться от перелетов.

Об этом рассказала акушер-гинеколог Ольга Белоконь, передает "Обозреватель".

"Атмосферное давление в салоне самолета значительно ниже, чем на поверхности Земли. Поэтому происходит соответствующее снижение парциального давления кислорода, что приводит к снижению насыщенности кислородом крови примерно на 10%", – отметила она.

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Оно не представляет угрозы для здоровых беременных женщин. Но женщинам, которые страдают анемией, в самолет садиться нельзя. Также стоит отказаться от самолетов при отите и синусите – перелет может усугубить заболевание.

Перелет при беременности увеличивает риск возникновения отека нижних конечностей и тромбоза глубоких вен.

Беременным женщинам нельзя садиться в самолет, если имеются такие заболевания:

– Преэклампсия (возникновение артериальной гипертензии на 20-й неделе беременности).

– Истмико-цервикальная недостаточность (патологическое состояние шейки матки во время беременности, который проявляется как неспособность противостоять внутриматочному давлению и удерживать увеличивающийся плод в полости матки).

– Предлежание плаценты после 26 недель беременности (состояние, при котором плацента расположена в области нижнего сегмента ниже плода и частично или полностью перекрывает внутренний зев шейки матки. Кровотечение вследствие предлежания плаценты является неотложным состоянием).

– Разрыв плодных оболочек, угроза преждевременных родов.

– Многоплодная беременность с высоким риском преждевременных родов.

– Тяжелая анемия (Нв <70).

Для женщин без каких-либо дополнительных факторов риска не существует ограничений для авиаперелетов. Но не стоит путешествовать в страны с дикими джунглями или горными экспедициями, где можно подцепить малярию, тропическую лихорадку и прочее.

Многие авиакомпании не позволяют женщинам летать на сроке беременности более 36 недель, чтобы избежать возможных родов на борту самолета. Кроме того, некоторые авиакомпании могут потребовать документ, который указывает предполагаемую дату родов и подтверждает, что у вас нет никаких ожидаемых рисков от авиаперелета.

Врач рекомендует все же стоит отказаться от авиаперелетов после 34-36 недель при одноплодной беременности и после 32 недель – при многоплодной.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье авиация Беременность и дети отдых Путешествия
Источник: 24 Канал
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