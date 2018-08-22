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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Перспективы частной медицины обсудят на Международном форуме в Киеве

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Международный форум в Киеве
Международный форум в Киеве

28 сентября в гостинице Hilton Kyiv состоится долгожданная медицинское событие – 5-й Международный форум владельцев и руководителей частных клиник.

Он соберет самых ярких экспертов, бизнес-коучей и владельцев успешного бизнеса, которые будут делиться историями своего успеха, дадут советы по ведению собственного дела в Украине и подискутируют на актуальные темы.

Реформа системы здравоохранения привнесла новые возможности, вызовы и риски частному медицинскому сектору. Ответ на большинство вопросов – на пятом Международном Форуме собственников и руководителей частных клиник. Кто готов инвестировать в медицинский бизнес? Нужно ли частным клиникам конкурировать с государственными? Стоит ли сегодня превращать медицинскую практику в бизнес? Все это и больше будут говорить известные эксперты и владельцы бизнеса уже в конце сентября. Кроме того, все участники Форума смогут присоединиться к дискуссии.

Украинская медицина должна вернуть доверие к себе. Как это сделать хорошо знает доктор медицинских наук, профессор, CEO и Founder сети стоматологических клиник ТМ "Клиника Заблоцкого" и инновационного проекта "Dental Care Office" Ярослав Заблоцкий. Тематическим будет его выступление – "Социальный капитал. От страха к доверию".

Об опыте реанимации государственного сектора и последствия для частного расскажет и.о. генерального директора ПАО "Укрпочта" Игорь Смелянский. Тему глобализации в медицине поднимет Андрей Длигач, СЕО Advanture group. Системный исследователь по стратегическому маркетингу и бизнес-моделей Игр Гут расскажет о конкурентности медицинских проектов и даст ответ на вопрос – у каких клиник в конечном итоге окажутся деньги пациентов. О том, как не попасть в рабство к собственному бизнесу расскажет Петер Зашев, эксперт Develop Your Business, директор корпоративных программ Hanken & SSE Executive Education. Все участники смогут узнать, как нужно работать, чтобы не довести дело до восстания пациентов. Тему поднимет управляющий партнер экспертной компании pro.mova Евгений Глибовицкий.

Более 200 экспертов медицинского рынка. Впервые панель инвесторов.

Больше информации на сайте события.

Теги: Бизнес Новости Киева Медицина
Источник: 24 Канал
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