Перу обыграло Австралию на Чемпионате мира

Сборной Австралии в матче против Перу нужна была только победа. Лишь три очка в этом матче могли обеспечить выход "соккеруз" в плей-офф, при условии поражения датчан в матче против сборной Франции.

До этого матча сборная Перу проиграла минимально два стартовых поединка и потеряла шансы на выход в 1/8 финала. Поэтому команда играла в свое удовольствие. По самой игре получилось лучше, чем в предыдущих матчах с Данией и Францией.

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Забить сборной Перу удалось еще в первом тайме, когда Герреро получил пас на ход, дошел с мячом до штрафной площадки соперников, откуда навесил на дальний угол. Туда как раз вбежал Каррильйо, который в касание с лету пробил по воротам австралийцев. Получилось зрелищно.

Австралийцы на это ответили моментом Рогича, который разобрался с несколькими защитниками перед штрафной австралийцев и пробил низом. Но вовремя на этот удар среагировал Галласе. Впоследствии защитники успеют вынести мяч из под ноги Лекича, когда австралиец готов был в касание замыкать прострел с фланга.

Пока австралийцы пристреливались по воротам, перуанцы забили во второй раз в начале второй 45-минутки. На этот раз автор гола сам Герреро. Куэва не то пробивал, не то отдавал пас на партнера, но рикошетом мяч все-таки дошел до нападающего, который пробил по воротам Райана. Помог ему в этом моменте и рикошет.

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Австралийцы пытались забить хотя бы гол в этом матче, однако все было напрасно. "Соккеруз" проигрывают решающий матч и заканчивают выступление на Чемпионате мира в группе B на четвертом месте. Сборная Перу, которая забила гол на Мундиале впервые с 1982 года, с тремя очками поднимается на третью строчку.

Австралия – Перу 0:2

Голы: Каррильйо, 18, Герреро, 48