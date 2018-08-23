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Первая любовь и барабаны: появился трейлер фильма о молодости Мадонны

29 Читати новину українською
Мадонна в молодости
Мадонна в молодости / Фото из открытых источников

Режиссер Гай Гуидо занялся созданием нового проекта, в котором покажут молодость культовой певицы Мадонны. Документальная лента называется "Мадонна: Рождение легенды" (Madonna and The Breakfast Club) и в сети уже появился первый трейлер фильма.

Новая документальная картина о "поздних 70-е и ранних 80-е" покажет жизнь начинающей артистки и музыкантки Мадонны, которая свои первые карьерные шаги совершала в Нью-Йорке. Тогда она была участником музыкальной группы The Breakfast Club и играла на барабанах. В 1981 году она покинула группу из-за творческих разногласий и уже через год выпустила сольный сингл "Everybody".

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Режиссер проекта использовал в новой ленте аудиозаписи, видеоролики и отдельные интервью из жизни певицы, а также любовные письма от Дэна Гилроя, который в свое время был ее бойфрендом и напарником в группе. В фильме вспомнят и рассказы бывших участников группы Эда Гилроя и Энджи Смита, которые стояли у истоков музыкального успеха Мадонны.

 

Главную роль в фильме исполнит молодая актриса Джейми Аулд, которая очень похожа на Мадонну в молодости. Дату премьеры ленты пока не сообщают, но ожидается, что ее можно будет увидеть уже к концу 2018 года.

 

 

Теги: LifeStyle Музыка Кино Мадонна
Источник: New Now Next
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